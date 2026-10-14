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Política

Solo el 28.3% aprueba la gestión de Keiko Fujimori: su aceptación cayó 14.5% en un mes, según Bloomberg

El 53,6% de los encuestados desaprueba su gestión, en comparación con el 40,3% del mes anterior. La desaprobación se acentúa entre hombres (60,2%) y quienes tienen educación superior (67,8%)

Aprobación de Keiko Fujimori experimentó caída en septiembre | Composición: LR.
Aprobación de Keiko Fujimori experimentó caída en septiembre | Composición: LR.
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Keiko Fujimori pierde apoyo popular. Según el reporte Latam Pulse, una iniciativa de Bloomberg y AtlasIntel que presenta indicadores políticos y económicos de la región, la presidenta peruana sufrió una caída de 14,5 puntos porcentuales en su aprobación. De acuerdo con el estudio, Fujimori pasó de contar con un apoyo de 42,8% en agosto a solo 28,3% en septiembre.

Además, el 53,6% desaprueba a la mandataria; en agosto, esta cifra era de 40,3%. Un 18,1% aseguró que no sabe o no opina sobre la presidenta.

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En cuanto a la evaluación de su gobierno, el 50,2% de los encuestados calificó su gestión como mala, el 30,6% la consideró regular y el 19,1%, buena. Estas cifras van en línea con el descenso en su aprobación: en agosto, el 35% pensaba que el gobierno de Fujimori era malo y el 27,5% lo consideraba bueno.

La desaprobación es más marcada entre los hombres que entre las mujeres: el 60,2% de ellos y el 47,4% de ellas rechazan a la presidenta. Asimismo, está muy presente entre quienes tienen mayor nivel educativo: el 67,8% de los encuestados con educación superior desaprueba a la mandataria. A nivel regional, la sierra del Perú concentra la mayor desaprobación, con 61,2%.

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La muestra de encuestados fue de 2.024 personas mayores de 18 años. Según la ficha presentada, fueron contactados por medio de un reclutamiento digital aleatorio entre el 2 y el 7 de octubre del 2026.

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