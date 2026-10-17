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Sociedad

¿Peruanos viajarán a EE. UU. sin visa? Embajador revela cómo va el proceso para lograr la Visa Waiver

Álvaro Vargas Llosa precisó que busca incluir al Perú en el programa Visa Waiver, lo que permitiría a los peruanos viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar un visado.

La propuesta para permitir que los ciudadanos peruanos ingresen a EE. UU. sin visa se perfila como uno de los principales objetivos
La propuesta para permitir que los ciudadanos peruanos ingresen a EE. UU. sin visa se perfila como uno de los principales objetivosFOTO: La República
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El embajador del Perú en Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, planteará formalmente a las autoridades de ese país la propuesta para incorporar al Perú a un mecanismo que permita a los ciudadanos peruanos viajar a territorio estadounidense sin necesidad de tramitar visa. La iniciativa constituirá uno de los principales objetivos que buscará impulsar durante su gestión diplomática.

La propuesta fue detallada en una entrevista concedida a RPP Noticias, donde el diplomático explicó las líneas de diálogo que prevé establecer entre Lima y Washington para abordar esta posibilidad.

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Si bien Vargas Llosa reconoció que se tratará de una meta de largo aliento, sostiene que buscará concretar avances significativos mientras permanezca al frente de la representación peruana en la capital estadounidense.

"Es un gran tema. Tenemos que trabajar en ese sentido. Yo quisiera que el Visa Waiver, como le llaman... que el Perú sea uno de los países beneficiados con eso, y es uno de los temas que vamos a trabajar. Me gustaría mucho llevar a cabo un diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos para llegar a ese objetivo. Va a ser un proceso lento, gradual. En estas cosas hay que ser muy pacientes, muy cuidadosos, pero ¿por qué descartar eso de antemano? Hay que trabajar en ese sentido y sería fantástico", precisó Álvaro Vargas Llosa, embajador peruano en Estados Unidos.

La eventual eliminación del requisito de visado representaría uno de los hitos más importantes en la relación bilateral de los últimos años, dado el impacto que tendría en el turismo, los negocios, los intercambios académicos y la reunificación familiar.

Sin embargo, el planteamiento se dará en una etapa preliminar. No se darán a conocer plazos ni condiciones específicas para una eventual inclusión del Perú en un programa de exención de visas, por lo que el proceso se situará recién en una fase inicial.

Vargas Llosa señaló que fortalecer los vínculos bilaterales será una prioridad de su gestión, marco en el cual la facilitación del ingreso de peruanos a Estados Unidos figurará como una de las iniciativas más ambiciosas que pondrá sobre la mesa.

¿Qué es la Visa Waiver y qué países de Sudamérica integran el programa?

El Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) es una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Permite a los ciudadanos de los países participantes ingresar a territorio estadounidense por turismo, negocios o tránsito por un período máximo de 90 días sin necesidad de tramitar una visa convencional

En la actualidad, Chile es el único país de Sudamérica y de toda América Latina que forma parte del programa Visa Waiver desde el 2014. Los ciudadanos chilenos deben contar con un pasaporte biométrico (con chip) y gestionar la autorización.

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