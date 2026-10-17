Cebolla, ajo y papa bajo amenaza: el plan de emergencia en 16 puntos críticos de Arequipa por El Niño

El Midagri también ejecuta 41 intervencciones más a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones, con un plazo de 60 días para mitigar los efectos del fenómeno El Niño en la región.

El Midagri también ejecuta 41 intervencciones más a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones, con un plazo de 60 días para mitigar los efectos del fenómeno El Niño en la región. Foto: Andina/Composición LR

Los cultivos de cebolla, ajo, papa, zanahoria y maíz figuran entre las producciones agrícolas que se busca proteger en Arequipa ante el riesgo de desbordes e inundaciones por la posible presencia del fenómeno El Niño. Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ejecuta trabajos preventivos en sectores vulnerables de la región.

A través de Agro Rural, el sector interviene en 16 puntos críticos en seis distritos y realiza labores en 15 kilómetros de ríos y quebradas. Las acciones están orientadas a reducir los riesgos para 686 familias agricultoras y 688 hectáreas de terrenos de cultivo, mediante la limpieza de cauces, el retiro de sedimentos y la conformación de bordos.

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El Niño en Arequipa: ¿dónde se realizan los trabajos de limpieza en los 16 puntos críticos?

Las intervenciones se distribuyen entre los distritos de Uchumayo, Arequipa, Jacobo Hunter, Sachaca, Socabaya y Tiabaya. En estas zonas, los equipos ejecutan trabajos para retirar materiales acumulados en los cauces y acondicionar sus bordes, con el objetivo de facilitar la circulación del agua y disminuir la posibilidad de desbordes ante un eventual incremento del caudal.

El director ejecutivo de Agro Rural, Óscar Olivera Cusilayme, señaló que las labores reciben supervisión permanente y que los trabajos en el sector Tingo, ubicado en Sachaca, ya concluyeron. Estas acciones forman parte de las medidas de preparación impulsadas por el Midagri frente a los posibles riesgos asociados al fenómeno El Niño.

Cebolla, ajo y papa: los cultivos que buscan proteger de las inundaciones en Arequipa

Las medidas preventivas buscan resguardar 688 hectáreas agrícolas donde se producen cebolla, ajo, papa, zanahoria y maíz, entre otros productos. También están dirigidas a proteger a 686 familias que dependen de estas actividades. La limpieza y adecuación de los cauces apunta a reducir la acumulación de materiales que podrían dificultar el paso del agua durante periodos de aumento del caudal.

A estas acciones se suman otras 41 intervenciones que el Midagri desarrolla en Arequipa mediante el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Los trabajos incluyen limpieza, descolmatación y conformación de bordos; comenzaron durante las dos primeras semanas de octubre y tienen un plazo de ejecución de 60 días. Estas medidas se enmarcan en las acciones financiadas para el año fiscal 2026, autorizadas mediante el Decreto Supremo N.° 164-2026-EF.