➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 17 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este sábado. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 17 de octubre? Revisa el horóscopo de este sábado del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo HOY, sábado 17 de octubre?
- Aries: Las constantes peleas que tuviste con la persona que amas hacen que ambos cuestionen el futuro que pueden tener juntos. Necesitan plantear claramente lo que desean y proponer cambios.
- Tauro: Necesitas resolver los problemas que has tenido a nivel familiar, pero es clave que apuestes por un diálogo sereno. Si impones las medidas y las condiciones, la tensión existente continuará.
- Géminis: Una persona que aprecias y no ves hace mucho tiempo volverá a tu vida para llenar tu día de calidez y felicidad. Habías descuidado el lazo con algunos seres queridos y esto debe de cambiar.
- Cáncer: Alguien que desea solo una aventura te buscará insistentemente. Tú eres una persona sensible y esperas mucho del amor. Ignora esta tentación y deja que la vida acerque a alguien sincero.
- Leo: Tu intuición te advertirá del verdadero estado emocional de esa persona que quieres mucho. No te dirá nada, pero sentirás muy dentro de ti sus penas y tristezas. Necesita de tu orientación.
- Virgo: Ya has tocado fondo y solo queda levantarte. Lo peor ya pasó y el tiempo para volverte a reconstruir ha llegado. Aunque ves oscuridad y la pena aún te acompañe, el amanecer está muy cerca.
- Libra: Las miradas, preguntas y expresiones de esa persona que se ha incorporado a tu grupo de amigos te hará ver el interés especial que tiene por ti. Estas por iniciar una nueva historia sentimental.
- Escorpio: Las señales que le das a esa persona son ambiguas. Te interesa, pero no quieres comprometerte y esto puede generar desconcierto e incertidumbre. Tienes que tomar una decisión.
- Sagitario: Cada día superas más ese mal momento que tuviste a nivel sentimental. Te sientes más seguro de tu capacidad de conquista y esto atraerá miradas y nuevas oportunidades. Aprovéchalo.
- Capricornio: Haberte alejado de personas negativas ha cambiado tu energía. Ahora disfrutas de otro entorno y de nuevas amistades. Es posible que recibas noticias de familiares que viven en el extranjero.
- Acuario: Las constantes tensiones que has tenido con tu pareja te obligan a darte una pausa y tomar distancia. Este tiempo de soledad les servirá para que ambos evalúen actitudes y comportamientos.
- Piscis: Aunque esa persona intente hacerte sentir culpable de todo lo que pasó, fueron ambos los que se equivocaron. No presiones y deja que el tiempo le permita reflexionar y tomar consciencia.