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Sociedad

Papa León XIV recibe alta hospitalaria tras ser operado de cáncer de pulmón y retomará sus actividades en el Vaticano

El pontífice, que experimentó una recuperación favorable, planea rezar el Ángelus este domingo desde sus habitaciones. Los médicos validaron su salida del Hospital Gemelli.

La cirugía a la que fue sometido se realizó el 13 de octubre, durando 90 minutos y utilizando técnica videoasistida para extirpar el tejido canceroso del pulmón.
La cirugía a la que fue sometido se realizó el 13 de octubre, durando 90 minutos y utilizando técnica videoasistida para extirpar el tejido canceroso del pulmón.Foto: Difusión
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Tras cinco días de atención médica en Roma, el papa León XIV recibió el alta del Hospital Gemelli, donde permanecía desde la operación para extirparle un adenocarcinoma pulmonar. El Vaticano confirmó que el pontífice regresará a sus aposentos a primera hora de la tarde, luego de que los análisis de sangre, una radiografía de tórax y la evaluación clínica respaldaran su salida del centro hospitalario.

El regreso a la Santa Sede marcará el inicio de una nueva etapa de recuperación fuera del hospital. Según informó la oficina de prensa vaticana, el sumo pontífice prevé rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, después de una evolución postoperatoria favorable.

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La intervención quirúrgica se llevó a cabo la tarde del 13 de octubre y tuvo una duración de 90 minutos. Los médicos extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, y el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, descrita como radical para retirar el tejido canceroso.

Dos días antes de la operación, el domingo 11 de octubre, el pontífice había anunciado desde una ventana del Palacio Apostólico del Vaticano que debía someterse a una cirugía para extraer un nódulo pulmonar. Durante los cinco días posteriores a la intervención, su recuperación le permitió celebrar misas en el área acondicionada para él en la décima planta del hospital romano.

El viernes, la Santa Sede difundió las primeras fotografías de León XIV después de la operación. Las imágenes lo muestran celebrando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna. La publicación se produjo mientras el Vaticano informaba sobre la evolución clínica del pontífice y preparaba su salida del centro médico.

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El papa pidió a Vladímir Putin una tregua en Ucrania durante su hospitalización

La estancia hospitalaria del pontífice también estuvo acompañada de gestiones diplomáticas. El viernes se conoció que León XIV mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cual solicitó una tregua en Ucrania y ofreció la posibilidad de diálogo. La conversación trascendió mientras el papa permanecía en recuperación tras la cirugía pulmonar.

Durante el intercambio, León XIV manifestó su profunda preocupación por la situación humanitaria en Oleshki, localidad de la región de Jersón. Asimismo, pidió que la población de esa zona recibiera ayuda alimentaria y sanitaria. Estos asuntos formaron parte de la actividad del pontífice durante su hospitalización, antes de que el Vaticano anunciara oficialmente su alta y su próximo regreso a los aposentos papales.

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