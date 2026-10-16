Papa León XIV reaparece tras ser operado de cáncer de pulmón: concelebró una misa en su habitación del hospital Gemelli

Los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, confirmando un adenocarcinoma pulmonar. Se realizan análisis para determinar posibles tratamientos adicionales.

Los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, confirmando un adenocarcinoma pulmonar. Se realizan análisis para determinar posibles tratamientos adicionales. Foto: composición LR/Difusión

El papa León XIV reapareció este miércoles al concelebrar una misa en una sala del décimo piso del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras ser operado de cáncer de pulmón. El sumo pontífice, de 71 años, se recupera de una intervención quirúrgica realizada el martes, en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La Santa Sede informó que los controles posteriores a la operación reflejan una evolución favorable, por lo que su santidad retomó algunas de sus actividades cotidianas. Aunque su estado general presenta una mejora constante, los resultados de los análisis moleculares de los tejidos extraídos todavía deben determinar si será necesario complementar la cirugía con otros tratamientos.

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¿Cómo evoluciona la salud del papa León XIV tras la operación por cáncer de pulmón?

Los avances en la recuperación del pontífice incluyen la reanudación de su alimentación, caminatas y ejercicios de fisioterapia respiratoria. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados después de la intervención mostraron valores acordes con lo esperado para este tipo de procedimiento, según el informe médico difundido por el Vaticano.

La operación se llevó a cabo mediante una técnica videoasistida y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Durante el procedimiento se confirmó que el nódulo detectado correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer. Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora indicaron que la recuperación posoperatoria transcurre dentro de los parámetros previstos.

¿Cuánto tiempo permanecerá internado el pontífice y qué falta determinar sobre su tratamiento?

El Vaticano estima que León XIV permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, aunque la duración dependerá de su evolución clínica. Como parte de esta pausa médica, la agenda oficial del papa quedó suspendida hasta el 20 de octubre.

La siguiente etapa de la evaluación dependerá de los estudios moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la cirugía. Los resultados permitirán establecer si el cáncer se extendió y determinar qué medidas médicas podrían ser necesarias después de la intervención. Hasta el momento, los comunicados oficiales no han confirmado tratamientos adicionales.

El oncólogo Alain Gelibter, del Policlínico Umberto I de Roma, señaló a la agencia AFP que las personas con cáncer en estadio I o II y una recuperación favorable pueden volver a sus actividades habituales en pocas semanas. Esta posibilidad depende de la etapa de la enfermedad y de la evolución de cada paciente.