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Sociedad

Mototaxista es asesinado a balazos cuando esperaba pasajeros en Canto Grande, San Juan de Lurigancho

Testigos auxiliaron a la víctima y la llevaron al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde fue declarado fallecido. La Policía investiga el crimen, pero aún no se ha precisado el número de atacantes ni el motivo del asesinato.

La víctima fue asesinada cuando esperaba pasajeros en un paradero informal
La víctima fue asesinada cuando esperaba pasajeros en un paradero informal | Composición LR
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Un mototaxista fue asesinado a balazos mientras esperaba pasajeros en un paradero informal de la urbanización Los Álamos, en la zona de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. La víctima, identificada como Gustavo Niño de la Torre, recibió múltiples disparos y fue trasladada por personas que se encontraban en el lugar al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde se confirmó su fallecimiento.

Según los testimonios recogidos por Latina Noticias, los presuntos atacantes llegaron caminando hasta el paradero y abrieron fuego contra el conductor. Los primeros reportes indican que realizaron hasta diez disparos antes de retirarse del lugar.

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El ataque ocurrió en una zona donde transitaban vecinos y comerciantes. Tras escuchar las detonaciones, algunas personas se acercaron para auxiliar al mototaxista y lo subieron a su propia unidad para trasladarlo de emergencia al establecimiento de salud. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos sujetos participaron en el crimen ni cuál habría sido el móvil del asesinato. La Policía Nacional quedó a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

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Vecinos denuncian balaceras y exigen mayor presencia policial

El asesinato generó preocupación entre los residentes de la urbanización Los Álamos, quienes advirtieron que no sería el primer episodio de violencia registrado en los alrededores del paradero. Según sus testimonios, otras balaceras ocurridas en el sector mantienen en alerta a quienes viven y trabajan en la zona.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron mayor patrullaje y presencia policial para prevenir nuevos ataques. El pedido busca reforzar la seguridad en un punto concurrido por transportistas, pasajeros y comerciantes.

El crimen también afectó la actividad de los mototaxistas. Durante la mañana, varios compañeros de la víctima optaron por no salir a trabajar por temor a convertirse en nuevos blancos de ataques, lo que redujo la cantidad de unidades que habitualmente se concentran en el paradero.

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Asesinato de mototaxista ocurre tras otro ataque contra un transportista

El crimen de Gustavo Niño de la Torre se registra días después de otro asesinato contra un trabajador del transporte en San Juan de Lurigancho. Jean Pierre Rodríguez Núñez, de 23 años, conductor de la empresa de colectivos Urbanittos, murió tras recibir tres disparos mientras manejaba por la avenida Central.

La unidad cubría la ruta entre Jicamarca y el paradero 10 de Canto Grande. De acuerdo con la información difundida sobre ese caso, las cámaras de seguridad registraron parte del ataque y la huida de los presuntos involucrados. Uno de ellos habría utilizado un arma con silenciador y escapado en una bicicleta.

En el caso de Rodríguez Núñez, no se descartó que el crimen estuviera relacionado con amenazas extorsivas contra transportistas por el cobro de cupos. Sin embargo, hasta el momento no existe información que confirme una conexión entre ambos asesinatos ni que permita atribuir el mismo móvil al ataque contra el mototaxista.

Las investigaciones policiales deberán determinar las circunstancias de cada hecho e identificar a los responsables, mientras los trabajadores del transporte y los vecinos de San Juan de Lurigancho expresan su preocupación por los nuevos episodios de violencia.

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