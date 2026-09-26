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Las abejas sin aguijón que este país de América Latina busca recuperar: producen una miel distinta y benefician a la agricultura

El país busca recuperar la meliponicultura e impulsa prácticas tradicionales y alternativas para comunidades rurales, además de proteger ecosistemas tropicales vitales.

Abejas produciendo miel en su panal.
Abejas produciendo miel en su panal. | Foto: Magnific
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Las abejas sin aguijón comienzan a ganar protagonismo en Panamá, donde apicultores y autoridades impulsan su crianza y manejo sostenible. Estas especies nativas destacan por su capacidad para polinizar cultivos y producir una miel con características diferentes.

El país busca recuperar prácticas tradicionales vinculadas a la meliponicultura, mientras desarrolla nuevas alternativas para las comunidades rurales. Además de su valor económico, estas abejas cumplen una función importante en la conservación de los ecosistemas tropicales.

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Las abejas sin aguijón producen una miel diferente

Las llamadas meliponas pertenecen a la tribu Meliponini y se caracterizan por tener un aguijón atrofiado. Su miel presenta mayor contenido de humedad, suele ser más líquida y tiene una acidez superior a la producida por la abeja europea.

La producción todavía es menor y se concentra principalmente en mercados locales, pero ha despertado interés por sus características particulares. Estas mieles también contienen compuestos bioactivos como polifenoles y flavonoides.

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Panamá busca impulsar la meliponicultura y proteger sus ecosistemas

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) desarrollan programas de capacitación e investigación relacionados con las abejas nativas. Entre sus iniciativas figuran estudios sobre genética, nutrición, polinización y composición de las mieles.

Las abejas sin aguijón también tienen importancia para la agricultura panameña, ya que pueden polinizar cultivos como café, aguacate, coco y cucurbitáceas. En marzo, comunidades de Herrera y Los Santos incluso cosecharon los primeros litros de miel obtenidos en un ecosistema de manglar, vinculando esta actividad con la conservación ambiental.

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