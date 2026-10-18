Número de regiones que irán a reelección aumentó por dispersión de voto

Número de regiones que irán a reelección aumentó por dispersión de voto

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026 registran, a la fecha, a 15 regiones que deberán elegir a sus gobernadores en una segunda vuelta, seis más que en los comicios de 2022. Especialistas consultados por La República coincidieron en que si bien la cifra de este año no se trata de un escenario atípico, una de las razones podría deberse a un aumento en la oferta electoral.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las regiones que irán a segunda vuelta este 2026 son: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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Mientras tanto, las que vivieron ese mismo escenario en el último proceso de 2022 fueron: Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.

Estas nueve regiones contrastaba con las 15 registradas en 2018 y las 14 de 2014. Se trataba de una cifra notablemente menor a lo usual.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Darío Pedraglio del Observatorio Político del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en diálogo con este medio, considera que lo más atípico, por lo menos en estos últimos procesos, fue lo que pasó en el 2022, al tratarse de solo nueve regiones. No obstante, resaltó que existen diferencias entre ambos procesos que podrían ayudar a entender por qué más regiones deberán acudir nuevamente a las urnas este año.

Uno de los factores, indicó, es la mayor cantidad de candidatos en competencia. Al hacer aproximaciones, el promedio pasó de alrededor de ocho listas por región en 2022 a cerca de diez en 2026.

“Esta mayor cantidad de oferta podría llevar a que haya una mayor dispersión del voto y eso hace que sea más complejo para los candidatos llegar a este 30% de umbral para ganar en primera vuelta”, sostuvo.

Pedraglio señaló que esta situación habría sido especialmente determinante en alrededor de siete regiones, donde los candidatos que ocuparon el primer lugar se quedaron cerca de alcanzar el umbral electoral, con porcentajes de entre 28% y 29%.

En dichos casos, una menor cantidad de competidores podría haber permitido que alguno superará el 30% y evitará la segunda vuelta. “La fragmentación del voto en esas regiones puede haber sido determinante”, resaltó.

También, otro de los factores a considerar es que en este proceso se ha observado menor presencia de movimientos regionales.

“Quizás el hecho de también participar en organizaciones nacionales, en muchos casos devaluadas en el ámbito subnacional, puede haber sido otro elemento que restara porcentaje a algunos políticos que quizás si hubieran compitiendo con un movimiento regional propio les hubiera ido mejor”, señaló Pedraglio.

Por otro lado, respecto al voto cruzado, sostuvo que, aunque se ha presentado en distintas regiones, continúa existiendo una relación entre el desempeño de las candidaturas distritales, provinciales y regionales.

Es decir, los postulantes con mayor respaldo territorial pueden contribuir a fortalecer otras candidaturas de su entorno político.

“Las candidaturas se alimentan unas de otras”, explicó. Por lo tanto, afirma, las alianzas entre candidatos competitivos pueden favorecer sus resultados, incluso cuando el partido que los agrupa funciona principalmente como un vehículo electoral y no necesariamente refleja una identidad partidaria consolidada.

Preferencia por el candidato antes que el partido

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, también consideró que el hecho de que 15 regiones vayan a segunda vuelta está dentro del “margen de lo esperable”, pues en anteriores procesos la cifra ha sido similar.

Aún así planteó que uno de los factores que pudo influir este año es que la mayor dispersión de los votos y la presencia de listas competitivas en cada región, lo cual puede dificultar que un candidato alcance el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

Tuesta también advirtió que las elecciones regionales se caracterizan por el peso de los candidatos individuales por encima de las organizaciones políticas.

A diferencia de un partido organizado y disciplinado, que podría impulsar candidaturas competitivas en distintos niveles, la falta de articulación partidaria hace que los resultados regionales, provinciales y distritales no necesariamente coincidan. “Estamos delante de candidatos, básicamente personas; no estamos delante tanto de partidos”, anotó a La República.

En esa línea, explicó que el elector puede votar por un candidato a gobernador regional y, al mismo tiempo, elegir a otro postulante para el consejo provincial, debido a que las preferencias pueden responder a la cercanía con determinados candidatos.

Tal dinámica contribuye a que los resultados varíen entre los distintos niveles de gobierno y dificulta que una organización política concentre el respaldo suficiente para imponerse en primera vuelta.

Menor presencia de movimientos regionales

Por su lado, Alvaro Gálvez Pasco, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indicó que este año hubo menor presencia de movimientos regionales.

Esta situación responde, en parte, a la incertidumbre que generaron las propuestas debatidas en el Congreso, señaló a este medio.

Gálvez explicó que el Parlamento impulsó dos iniciativas: una que buscaba prohibir que los movimientos regionales presentaran candidatos y otra que planteaba exigir una afiliación partidaria de al menos dos años para postular. Aunque estas medidas finalmente no prosperaron, su discusión llevó a dirigentes locales a buscar alternativas para no quedar fuera de la contienda electoral.

“Cuando luego dijeron: ‘Oye, los movimientos regionales no se van a prohibir’, los movimientos regionales ya no tenían candidatos”, señaló.

El investigador destacó que este cambio representa una diferencia importante frente a procesos anteriores.

Entre 2010 y 2022, los movimientos regionales representaron aproximadamente entre el 60% y el 74% de las organizaciones ganadoras en las elecciones regionales, considerando tanto a quienes vencieron en primera vuelta como a quienes pasaron a una segunda ronda.

En cambio, en los comicios de 2026, cerca del 90% de las candidaturas corresponde a partidos políticos nacionales, según el análisis del especialista.

Sin embargo, esta mayor presencia de partidos nacionales no implica necesariamente que los candidatos tengan una identidad partidaria consolidada. Gálvez Pasco sostuvo que, en las elecciones subnacionales, las decisiones de afiliación suelen responder a cálculos electorales y a las redes políticas disponibles en cada territorio. “No hay identidad partidaria. En realidad, esto es muy pragmático”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los candidatos pueden elegir una organización política en función de las oportunidades que les ofrece para competir, de sus contactos y de las alianzas que consiguen establecer con otros postulantes. “Lo único que es (la afiliación) es como, a última hora, buscar quién más o menos, dónde me conviene más y quién me acepta para poder participar de la elección; no me quería quedar fuera”, indicó.

También advirtió que pertenecer al mismo partido no garantiza una coordinación política efectiva entre autoridades regionales, provinciales y distritales. Si bien pueden existir organizaciones que cuentan con redes territoriales consolidadas y una trayectoria compartida, considera que estos vínculos deben evaluarse caso por caso.

Por ello, la reducción de movimientos regionales no supone necesariamente una mayor cohesión partidaria ni asegura una gestión articulada entre los distintos niveles de gobierno.