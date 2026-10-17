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Sociedad

Como en 1983 y 1998: Senamhi confirma que El Niño entra en fase «extraordinaria» y desatará lluvias extremas

Las anomalías de temperatura del océano, superiores a 4°C, indican un escenario extraordinario que podría provocar lluvias continuas y fuertes, comparables a eventos pasados en 1982-1983 y 1997-1998.

El fenómeno de El Niño podría intensificarse de manera extraordinaria en Perú, generando precipitaciones significativamente superiores a lo habitual entre diciembre y febrero.
El fenómeno de El Niño podría intensificarse de manera extraordinaria en Perú, generando precipitaciones significativamente superiores a lo habitual entre diciembre y febrero.Foto: Andina/Composición LR
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El fenómeno El Niño podría alcanzar una intensidad extraordinaria en los próximos meses y generar precipitaciones muy por encima de los valores habituales en distintas zonas del Perú. Grinia Ávalos, jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que las lluvias intensas y persistentes podrían comenzar en diciembre y continuar, al menos, hasta febrero, durante la temporada de mayores precipitaciones.

La alerta está relacionada con el calentamiento del océano frente a la costa norte peruana, cuyas temperaturas presentan anomalías superiores a los 4°C, según las declaraciones de la especialista a Canal N recogidas por la Agencia Andina. Ávalos comparó las condiciones actuales con las de los eventos de 1982-1983 y 1997-1998, que estuvieron asociados con lluvias intensas. El escenario previsto requiere seguimiento, especialmente en las localidades expuestas a inundaciones y activaciones de quebradas.

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El Niño extraordinario: ¿por qué Senamhi lo compara con los eventos de 1983 y 1998?

La temperatura del mar es uno de los indicadores que permiten caracterizar la intensidad de El Niño. Según explicó Ávalos, una anomalía superior a los 3,5°C corresponde a una condición extraordinaria, mientras que el episodio actual supera los 4°C. Este calentamiento puede incrementar la humedad disponible en la atmósfera y favorecer sistemas de lluvia de mayor intensidad sobre la franja costera.

La comparación con los episodios de 1982-1983 y 1997-1998 responde a la intensidad que alcanzaron aquellos eventos y a las precipitaciones que se registraron durante esos periodos. Para el escenario actual, el Senamhi advierte que las lluvias podrían presentarse de manera frecuente y prolongada.

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¿Qué regiones podrían registrar lluvias extremas y cuánto podría llover?

Las proyecciones mencionadas por la jefa del Senamhi señalan condiciones favorables para precipitaciones superiores a lo normal desde Tumbes y Piura hasta sectores de la costa central. En el norte peruano, los acumulados podrían alcanzar entre 250 y 300 milímetros, frente a los valores habituales de entre 20 y 30 milímetros durante el periodo de mayores lluvias. Un registro de 300 milímetros equivale aproximadamente a 300 litros de agua por metro cuadrado.

Estas cantidades podrían elevar el riesgo de inundaciones, desbordes y activaciones de quebradas, sobre todo en áreas vulnerables. En Lima este, Ávalos mencionó a Chosica y Chaclacayo entre los sectores que requieren atención ante posibles precipitaciones y crecidas. En contraste, las zonas ubicadas al otro lado de la cordillera occidental podrían experimentar condiciones más secas, con riesgo de sequías e incendios forestales.

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