Partidos de hoy, sábado 17 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.
Los partidos del sábado 17 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1, Liga 2 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Alianza Lima vs Atlético Grau, Bayern Múnich contra Leipzig y Real Betis ante Barcelona. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este sábado continúa la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Juan Pablo II enfrentará a Sport Boys, mientras que Melgar y Deportivo Garcilaso jugarán un duelo de suma importancia en el campeonato peruano. En Europa, habrá acción en las ligas de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.
Partido de la Liga 1 de Perú HOY
- Juan Pablo II vs Sport Boys
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partido de la Liga 2 de Perú HOY
- Minas vs Pirata
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Alianza Huánuco vs Carlos Mannucci
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- César Vallejo vs Estudiantil CNI
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Santos vs Cantolao
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partido de la Bundesliga de Alemania HOY
- Elversberg vs Augsburgo
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hamburgo vs Stuttgart
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Schalke vs Mainz
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Union Berlin vs Borussia Dortmund
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Werder Bremen vs Paderborn
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bayern Múnich vs RB Leipzig
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partido de LaLiga de España HOY
- Espanyol vs Atlético de Madrid
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: DSports
- Villarreal vs Elche
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Real Betis vs Barcelona
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Valencia vs Athletic Club
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Estrasburgo vs PSG
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Lille vs Brest
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Troyes vs Lens
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partido de la Premier League de Inglaterra HOY
- Everton vs Chelsea
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Brentford vs Liverpool
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Fulham vs Hull
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Manchester City vs Ipswich
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Newcastle vs Aston Villa
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partido de la Serie A de Italia HOY
- Venezia vs Napoli
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Bolonia vs Inter
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Roma vs Genoa
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN