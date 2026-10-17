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Deportes

Partidos de hoy, sábado 17 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.

Bayern Múnich, Alianza Lima y Barcelona juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Bundesliga/Liga 1/LaLiga/composición LR
Bayern Múnich, Alianza Lima y Barcelona juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Bundesliga/Liga 1/LaLiga/composición LR
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Los partidos del sábado 17 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1, Liga 2 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Alianza Lima vs Atlético Grau, Bayern Múnich contra Leipzig y Real Betis ante Barcelona. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este sábado continúa la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Juan Pablo II enfrentará a Sport Boys, mientras que Melgar y Deportivo Garcilaso jugarán un duelo de suma importancia en el campeonato peruano. En Europa, habrá acción en las ligas de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

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lr.pe

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

  • Juan Pablo II vs Sport Boys
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Melgar vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs Atlético Grau
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partido de la Liga 2 de Perú HOY

  • Minas vs Pirata
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Alianza Huánuco vs Carlos Mannucci
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • César Vallejo vs Estudiantil CNI
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Santos vs Cantolao
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partido de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Elversberg vs Augsburgo
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Hamburgo vs Stuttgart
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Schalke vs Mainz
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Union Berlin vs Borussia Dortmund
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Werder Bremen vs Paderborn
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Bayern Múnich vs RB Leipzig
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partido de LaLiga de España HOY

  • Espanyol vs Atlético de Madrid
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Villarreal vs Elche
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Betis vs Barcelona
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Valencia vs Athletic Club
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Estrasburgo vs PSG
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lille vs Brest
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Troyes vs Lens
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partido de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Everton vs Chelsea
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Brentford vs Liverpool
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Fulham vs Hull
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Manchester City vs Ipswich
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Newcastle vs Aston Villa
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partido de la Serie A de Italia HOY

  • Venezia vs Napoli
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Bolonia vs Inter
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Roma vs Genoa
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

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