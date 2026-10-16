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Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 12

Revisa cómo marcha el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando la tabla de posiciones y qué clubes pelean en la zona de descenso del Acumulado.

Universitario, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se encuentran en lo más alto del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se encuentran en lo más alto del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR
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La Liga 1 está entrando a su recta final. Este viernes arranca la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y nos trae grandes enfrentamientos. Uno de los líderes, Sport Huancayo enfrenta a Cusco FC en el inicio de la jornada. El sábado, Melgar jugará ante Deportivo Garcilaso en Arequipa, mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en Matute, con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla.

El domingo por la mañana, Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se verán las caras en el estadio Alberto Gallardo en un duelo de suma importancia para los celestes. Por la tarde, en uno de los últimos enfrentamientos, Universitario y Alianza Atlético se enfrentarán en Trujillo, en el partido más atractivo de la fecha en el Clausura.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PosiciónClubPJDGPuntos
1Sporting Cristal11+1122
2Deportivo Garcilaso11+1122
3Alianza Atlético11+522
4Sport Huancayo11+422
5Universitario11+321
6Juan Pablo II11+819
7Melgar11+719
8Alianza Lima11+419
9Sport Boys11+518
10Cusco FC11+418
11Atlético Grau11+117
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca11-611
14Comerciantes Unidos11-110
15Los Chankas11-139
16CD Moquegua11-127
17ADT11-136
18UTC*11-14-3

Tabla de posiciones del Acumulado

La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.

PuestoClubPJDFPuntos
1Alianza Lima28+2759
2Universitario28+1250
3Deportivo Garcilaso28+1448
4FBC Melgar28+1647
5Cusco FC28+145
6Cienciano28+844
7Alianza Atlético28+743
8Los Chankas28-943
9Sporting Cristal28+941
10Sport Huancayo28-638
11Juan Pablo II28-1035
12Sport Boys*28+134
13Atlético Grau28-533
14Comerciantes Unidos28-331
15FC Cajamarca*28-1126
16ADT*28-1325
17CD Moquegua28-1925
18UTC*28-1910
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
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Partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

  • Sport Huancayo vs Cusco FC | Hora: 1.00 p. m.
  • Los Chankas vs ADT | Hora: 3.30 p. m.

Sábado 17 de octubre

  • Juan Pablo II vs Sport Boys | Hora: 3.00 p. m.
  • Melgar vs Deportivo Garcilaso | Hora: 6.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Atlético Grau | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 18 de octubre

  • Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | Hora: 11.00 a. m.
  • FC Cajamarca vs CD Moquegua | Hora: 1.15 p. m.
  • Alianza Atlético vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.
  • Cienciano vs UTC | Hora: 6.30 p. m.

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