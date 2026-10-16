Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 12
Revisa cómo marcha el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando la tabla de posiciones y qué clubes pelean en la zona de descenso del Acumulado.
La Liga 1 está entrando a su recta final. Este viernes arranca la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y nos trae grandes enfrentamientos. Uno de los líderes, Sport Huancayo enfrenta a Cusco FC en el inicio de la jornada. El sábado, Melgar jugará ante Deportivo Garcilaso en Arequipa, mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en Matute, con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla.
El domingo por la mañana, Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se verán las caras en el estadio Alberto Gallardo en un duelo de suma importancia para los celestes. Por la tarde, en uno de los últimos enfrentamientos, Universitario y Alianza Atlético se enfrentarán en Trujillo, en el partido más atractivo de la fecha en el Clausura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
- Daniel Prieto, arquero de Alianza Atlético, sobre cambio de localía para jugar ante Universitario: "Nos sacan de nuestra ciudad"
- Liga 1 se pronunció sobre posible sanción a Pablo Guede y Miguel Rondelli: "No se presentó reclamo"
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1
|Sporting Cristal
|11
|+11
|22
|2
|Deportivo Garcilaso
|11
|+11
|22
|3
|Alianza Atlético
|11
|+5
|22
|4
|Sport Huancayo
|11
|+4
|22
|5
|Universitario
|11
|+3
|21
|6
|Juan Pablo II
|11
|+8
|19
|7
|Melgar
|11
|+7
|19
|8
|Alianza Lima
|11
|+4
|19
|9
|Sport Boys
|11
|+5
|18
|10
|Cusco FC
|11
|+4
|18
|11
|Atlético Grau
|11
|+1
|17
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|11
|-6
|11
|14
|Comerciantes Unidos
|11
|-1
|10
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT
|11
|-13
|6
|18
|UTC*
|11
|-14
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|28
|+27
|59
|2
|Universitario
|28
|+12
|50
|3
|Deportivo Garcilaso
|28
|+14
|48
|4
|FBC Melgar
|28
|+16
|47
|5
|Cusco FC
|28
|+1
|45
|6
|Cienciano
|28
|+8
|44
|7
|Alianza Atlético
|28
|+7
|43
|8
|Los Chankas
|28
|-9
|43
|9
|Sporting Cristal
|28
|+9
|41
|10
|Sport Huancayo
|28
|-6
|38
|11
|Juan Pablo II
|28
|-10
|35
|12
|Sport Boys*
|28
|+1
|34
|13
|Atlético Grau
|28
|-5
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|28
|-3
|31
|15
|FC Cajamarca*
|28
|-11
|26
|16
|ADT*
|28
|-13
|25
|17
|CD Moquegua
|28
|-19
|25
|18
|UTC*
|28
|-19
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Viernes 16 de octubre
- Sport Huancayo vs Cusco FC | Hora: 1.00 p. m.
- Los Chankas vs ADT | Hora: 3.30 p. m.
Sábado 17 de octubre
- Juan Pablo II vs Sport Boys | Hora: 3.00 p. m.
- Melgar vs Deportivo Garcilaso | Hora: 6.00 p. m.
- Alianza Lima vs Atlético Grau | Hora: 8.30 p. m.
Domingo 18 de octubre
- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | Hora: 11.00 a. m.
- FC Cajamarca vs CD Moquegua | Hora: 1.15 p. m.
- Alianza Atlético vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs UTC | Hora: 6.30 p. m.