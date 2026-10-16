Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 12

Universitario, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se encuentran en lo más alto del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se encuentran en lo más alto del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR

La Liga 1 está entrando a su recta final. Este viernes arranca la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y nos trae grandes enfrentamientos. Uno de los líderes, Sport Huancayo enfrenta a Cusco FC en el inicio de la jornada. El sábado, Melgar jugará ante Deportivo Garcilaso en Arequipa, mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en Matute, con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla.

El domingo por la mañana, Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se verán las caras en el estadio Alberto Gallardo en un duelo de suma importancia para los celestes. Por la tarde, en uno de los últimos enfrentamientos, Universitario y Alianza Atlético se enfrentarán en Trujillo, en el partido más atractivo de la fecha en el Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Posición Club PJ DG Puntos 1 Sporting Cristal 11 +11 22 2 Deportivo Garcilaso 11 +11 22 3 Alianza Atlético 11 +5 22 4 Sport Huancayo 11 +4 22 5 Universitario 11 +3 21 6 Juan Pablo II 11 +8 19 7 Melgar 11 +7 19 8 Alianza Lima 11 +4 19 9 Sport Boys 11 +5 18 10 Cusco FC 11 +4 18 11 Atlético Grau 11 +1 17 12 Cienciano 11 -4 11 13 FC Cajamarca 11 -6 11 14 Comerciantes Unidos 11 -1 10 15 Los Chankas 11 -13 9 16 CD Moquegua 11 -12 7 17 ADT 11 -13 6 18 UTC* 11 -14 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 28 +27 59 2 Universitario 28 +12 50 3 Deportivo Garcilaso 28 +14 48 4 FBC Melgar 28 +16 47 5 Cusco FC 28 +1 45 6 Cienciano 28 +8 44 7 Alianza Atlético 28 +7 43 8 Los Chankas 28 -9 43 9 Sporting Cristal 28 +9 41 10 Sport Huancayo 28 -6 38 11 Juan Pablo II 28 -10 35 12 Sport Boys* 28 +1 34 13 Atlético Grau 28 -5 33 14 Comerciantes Unidos 28 -3 31 15 FC Cajamarca* 28 -11 26 16 ADT* 28 -13 25 17 CD Moquegua 28 -19 25 18 UTC* 28 -19 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

Sport Huancayo vs Cusco FC | Hora: 1.00 p. m.

Los Chankas vs ADT | Hora: 3.30 p. m.

Sábado 17 de octubre

Juan Pablo II vs Sport Boys | Hora: 3.00 p. m.

Melgar vs Deportivo Garcilaso | Hora: 6.00 p. m.

Alianza Lima vs Atlético Grau | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 18 de octubre

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | Hora: 11.00 a. m.

FC Cajamarca vs CD Moquegua | Hora: 1.15 p. m.

Alianza Atlético vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.