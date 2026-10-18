Fernando Cerimedo tenía operadores en las elecciones del Perú

El argentino Fernando Cerimedo estuvo vinculado con la campaña presidencial de Javier Milei, donde coincidió con Federico Falco, quien fue contratado por Fuerza Popular. Foto: Difusión

El argentino Fernando Cerimedo estuvo vinculado con la campaña presidencial de Javier Milei, donde coincidió con Federico Falco, quien fue contratado por Fuerza Popular. Foto: Difusión

En el programa 'Ventana al mundo' del Canal 14 de la televisión mexicana, la abogada boliviana Nadia Beller, la expareja del argentino Fernando Cerimedo, destapó datos relevantes sobre la forma de actuar del estratega mediático favorito del trumpismo y de la derecha latinoamericana. En algunos países aparecía públicamente, pero en otros delegaba el trabajo a sus socios o empleados. Lo segundo es lo que pudo haber ocurrido en el caso peruano.

"(Cerimedo) se sentía muy expuesto y como que le gustaba trabajar más bajo perfil en algunos casos… Puntualmente, en el caso de México, él prefería estar con perfil bajo. En el Perú, lo mismo. En Chile, no sé por qué situación, pero él prefería un perfil más bajo", explicó Beller a la periodista mexicana Claudia Martínez, el domingo 11 de octubre.

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Beller, después de haber sido víctima de un atentado frustrado de un sicario, acusó a Fernando Cerimedo de ser el autor intelectual, por lo que está preso en el penal de Chonchocoro, en La Paz, Bolivia. Para defenderse, la abogada entregó a las autoridades de su país, y algunos medios latinoamericanos, entre ellos La República, información que compartió durante el tiempo que mantuvo relación con Cerimedo. El material dejó en evidencia la relación del consultor argentino directa o indirectamente con las campañas presidenciales de Argentina (Javier Milei), Nasri Asfura (Honduras), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros.

En el caso peruano, Cerimedo relató a Nadia Beller desde Lima que había venido a la juramentación de Keiko Fujimori, lo que no se produjo por descoordinaciones con el protocolo, según dijo el argentino a la boliviana. Lo que comprobó La República es que Cerimedo no solo estuvo en la capital el 27 y 28 de julio de este año, sino también el 28 de diciembre de 2024, el 9 de noviembre de 2025 y el 9 de diciembre de 2025. Cuatro veces y en periodo electoral.

Presencia. Federico Falco ingresó al Perú en 22 ocasiones, la mayor parte durante la campaña presidencial. Trabajó para Keiko Fujimori. Foto: La República

"Yo publiqué chats que él (Cerimedo) me pasó. capturas de pantalla, donde se veían conversaciones con gente de varios países. Él tenía operadores por todos lados, gente con la que coordinaba en casi todos los países. A mí me llama mucho la atención (...) (de que esos países no hayan) requerido una cooperación (judicial) para el desdoblamiento (judicial) del celular (de Cerimedo), para que ellos consigan esas comunicaciones", dijo Beller al Canal 14.

En el Perú, ninguna fiscalía ha iniciado una investigación.

"Debería hacerlo México, debería hacerlo Colombia. O sea, deberían pasar de lo mediático a lo real, a lo tangible, a lo jurídico. Y así dejar de especular, de pasar del testimonio a tener pruebas reales y tangibles. Lo puede hacer México, lo puede hacer Chile, lo puede hacer Perú, lo puede hacer Argentina", afirmó Nadia Beller.

"A mí me hicieron declarar en una causa en Argentina y le dije exactamente lo mismo al fiscal general, que debería pedir por cooperación (judicial) acceder a su teléfono (de Cerimedo), a su computadora (de Cerimedo)", añadió.

La abogada boliviana además dio otra pista destacable: "Otro de sus operadores (de Fernando Cerimedo) es Andy Rivas".

Andy Rivas es el consultor argentino Andrés José Rivas. Y estuvo presente junto con Fernando Cerimedo en la 'Gala de la Prosperidad Hispánica', celebrada en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida, Estados Unidos), el 10 de febrero de 2026. En esa celebración de la ultraderecha latina que respalda al movimiento trumpista MAGA, en la que se premió a Cerimedo como El Consultor Político Hispano del Año, asistió la presidenta Keiko Fujimori.

Una fotografía del evento publicada por La República muestra a Keiko Fujimori junto con Fernando Cerimedo y Andy Rivas. También se observa a una tercera persona: el argentino Damián Valenzuela Mayer, el amigo y consultor de la jefa de Estado.

Testigo. La abogada Nadia Beller confirmó que en el caso del Perú, Fernando Cerimedo plantó “operadores” en la campaña electoral 2026. Trabajó con Falco para Milei. Foto: Difusión

Este diario también difundió imágenes de Fernando Cerimedo y Andy Rivas con el exconsejero de la Casa Blanca en el primer gobierno de Donald Trump, Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, con sede en Florida. Díaz-Rosillo, quien contrató a la presidenta Fujimori para dictar clases en la mencionada institución, confirmó a La República que es amigo de Keiko Fujimori y que le ha ofrecido sus consejos durante la campaña presidencial.

Para confirmar que Fernando Cerimedo estaba al tanto de la candidatura de Keiko Fujimori, Nadia Beller difundió los chats que compartió con su expareja, en los que evidencia un seguimiento detallado del pasado proceso electoral, lo que demuestra que recibía la información desde Lima.

Por lo tanto, lo mencionado por Beller, que en el caso del Perú, Cerimedo tenía operadores, es una versión plausible. Hay varias pistas.

Según reportó Fuerza Popular en su rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el apartado “Gastos de propaganda electoral efectuados en medios de comunicación”, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo y el primero de agosto de 2026, el partido fujimorista reconoce haber pagado S/ 32.765 al argentino Federico Falco por los servicios de capacitación en manejo de redes sociales. Como se ha dicho, Falco, cercano a Fernando Cerimedo.

Durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, la empresa consultora de Santiago Caputo, Move Group, reclutó a Fernando Cerimedo para que se encargara de la estrategia digital. Federico Falco trabajó en la misma empresa y en la campaña de Milei, según los periódicos 'La Nación' y 'elDiarioAR' de Buenos Aires.

Al ganar Milei la presidencia, designó a Santiago Caputo como su asesor. El vínculo con Cerimedo se mantuvo por un tiempo. De acuerdo con una investigación del mismo periódico 'elDiarioAR', entre diciembre de 2023 y junio de 2024, Fernando Cerimedo ingresó 13 veces a la sede presidencial argentina, la Casa Rosada. La última fue con autorización de Santiago Caputo, quien, como se indicó, laboró con Federico Falco, contratado por Fuerza Popular para la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Pero Falco no es el único argentino que trabajó para la campaña fujimorista.

Cerimedo y Falco coincidieron en Lima