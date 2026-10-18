Cáncer de mama: más de la mitad de casos se detecta en etapa avanzada

En Perú, se reportan 21 nuevos casos de cáncer de mama al día, con un 56% de diagnósticos en etapas avanzadas. La prevención y chequeos regulares son esenciales para mejorar la detección temprana. | Difusión

En Perú, se reportan 21 nuevos casos de cáncer de mama al día, con un 56% de diagnósticos en etapas avanzadas. La prevención y chequeos regulares son esenciales para mejorar la detección temprana. | Difusión

En el Perú se registran alrededor de 21 nuevos casos de cáncer de mama al día y el 56% de los diagnósticos se realiza cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada, según cifras de la Liga Contra el Cáncer. Especialistas advierten que esperar a sentir una bolita, dolor u otra alteración puede retrasar la atención, debido a que el cáncer de mama puede desarrollarse sin síntomas evidentes en sus primeras etapas.

La situación ocurre en un contexto de creciente mortalidad por cáncer. De acuerdo con datos del Observatorio de la Fundación Peruana de Cáncer (FPC), 11.004 personas de entre 19 y 59 años fallecieron por cáncer en 2025, frente a las 8.428 registradas en 2023. Asimismo, el observatorio reporta 1.774 muertes por cáncer de mama en lo que va de 2026. En 2025, la mortalidad habría cerrado en 0,72%, la cifra más alta de los últimos ocho años, según la misma fuente.

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La recomendación de los especialistas apunta a no esperar la aparición de señales para acudir a una evaluación. César Alfaro, director médico del Policlínico Guillermo Kaelin, explicó que, de acuerdo con la norma técnica vigente del Ministerio de Salud (Minsa), las mujeres de 40 años hasta antes de los 70 deben acceder a una mamografía cada dos años, siempre que no presenten antecedentes familiares relevantes u otros factores de riesgo. En estos últimos casos, la estrategia de vigilancia debe determinarse junto con un médico.

El especialista remarcó que hablar de “control” no necesariamente significa realizarse una mamografía de manera automática. También comprende acudir a una evaluación médica, conocer el propio cuerpo y reconocer cambios que ameriten una consulta.

El cáncer puede aparecer sin antecedentes familiares

Uno de los principales errores es considerar que una mujer sin familiares con cáncer de mama está fuera de peligro. Martín Falla, cirujano oncólogo especialista en mama, piel y tejidos blandos, señaló que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial y que aproximadamente 85% de los casos son esporádicos, mientras que cerca del 15% tendría un componente hereditario.

“Ser mujer ya es un factor de riesgo”, explicó el especialista, quien remarcó que la ausencia de antecedentes familiares no elimina la posibilidad de desarrollar la enfermedad.

La edad también influye. El cáncer de mama es más frecuente después de los 40 años, aunque no es exclusivo de este grupo. Falla señaló que alrededor del 18% de los casos correspondería a mujeres menores de 40 años y que incluso se atienden pacientes de poco más de 20 años con tumores mamarios.

Entre los factores asociados mencionó el sobrepeso, la falta de actividad física, determinados usos hormonales, la menstruación a edades tempranas, la menopausia tardía y la maternidad a edades mayores. Algunos de estos factores no pueden modificarse, pero otros sí pueden abordarse mediante hábitos saludables y seguimiento médico.

No hay que esperar a que aparezca una bolita

Uno de los mensajes que más enfatizan los especialistas es que la ausencia de dolor no significa ausencia de cáncer. Alfaro explicó que la enfermedad puede no producir síntomas incluso durante sus primeras etapas.

Entre las señales que deben motivar una consulta se encuentran la aparición de un bulto en la mama o axila, cambios inusuales en la forma o simetría de la mama, engrosamiento de la piel, hundimientos, retracción del pezón, secreción —especialmente si es sanguinolenta—, heridas que no cicatrizan o zonas rojizas sin una causa aparente.

Sin embargo, Falla insiste en que la estrategia no debe consistir únicamente en reaccionar ante estos cambios. “Debemos adoptar una cultura de prevención”, señaló. Una mamografía puede identificar lesiones que todavía no son palpables, lo que permite actuar antes de que la enfermedad avance.

La evaluación clínica y el autoexamen también cumplen funciones distintas. El autoexamen permite que la mujer conozca las características habituales de sus mamas y advierta modificaciones. La evaluación clínica es realizada por un profesional de salud. La mamografía, en cambio, permite identificar lesiones de menor tamaño que pueden pasar inadvertidas al tacto.

El miedo también retrasa el diagnóstico

Para los especialistas, el temor a encontrar un resultado positivo es otro de los motivos que puede llevar a postergar los controles. A ello se suma la falta de tiempo y la falsa percepción de que, si no existen antecedentes familiares, no es necesario realizarse pruebas.

“El miedo no debe paralizarnos”, sostuvo Alfaro, quien comparó el tiempo destinado a un control preventivo con una inversión en salud.

Falla coincidió en que muchas mujeres evitan la mamografía por temor a recibir un diagnóstico o porque creen que la enfermedad no les ocurrirá. No obstante, destacó que detectar un tumor en una etapa temprana mejora las posibilidades de tratamiento y permite actuar antes de que avance a estadios posteriores.

La tecnología también ha ampliado las herramientas disponibles. Además de la mamografía convencional, actualmente existe la tomosíntesis o mamografía 3D, especialmente útil en determinados casos de mamas densas. Dependiendo de las características de cada paciente, el médico puede solicitar también una ecografía o una resonancia magnética.

Por ello, los especialistas coinciden en que el mensaje no debe ser esperar a sentir algo, sino consultar de manera preventiva de acuerdo con la edad y el nivel de riesgo. En una enfermedad cuyo diagnóstico tardío todavía alcanza a una proporción importante de pacientes, detectar antes puede marcar la diferencia entre descubrir una lesión cuando aún es tratable y llegar a consulta cuando la enfermedad ya avanzó.