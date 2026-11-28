Dimash responde a quienes lo llaman “la mejor voz del mundo” y envía mensaje especial a sus fans: “Perú es clave” Dimash llegó por primera vez a Perú, donde cerrará la etapa latinoamericana de su gira 'Dimensions'. Antes del esperado concierto, conversó con La República sobre su carrera, vida y conexión con los fans Dears.

El sueño de miles de seguidores peruanos está cada vez más cerca de hacerse realidad. Dimash Qudaibergen ya se encuentra en Lima y ultima detalles para el esperado concierto con el que cerrará la etapa latinoamericana de su gira mundial ‘Dimensions’. Antes de subir al escenario de Costa 21 este 1 de diciembre, el artista kazajo conversó en exclusiva con La República y compartió reflexiones sobre su carrera, su vida fuera de los reflectores y el especial vínculo que ha construido con sus fans de la región.

Durante la entrevista, respondió a quienes lo consideran “la mejor voz del mundo”, se sinceró acerca de su personalidad y protagonizó más de un momento divertido y de introspección. Además, invitó a sus admiradores a conocer Kazajistán y dejó una frase que seguramente emocionará a sus Dears locales.

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Dimash deja abierta la posibilidad de volver a Perú

El vínculo que Dimash ha construido con el público latinoamericano marcó el inicio de la entrevista. El artista de 32 años recordó que su primer acercamiento a la región en 2025 dejó una impresión positiva que lo motivó a volver, esta vez con la gira ‘Dimensions’. “Me apoyaron bastante y la atmósfera fue increíble. Por eso regresé, porque quería sentirlo una vez más”, comentó.

Con el final de esta fase cada vez más cerca y su esperado debut en Perú a la vuelta de la esquina, el cantante admitió que le cuesta despedirse y no descartó volver a reencontrarse con sus Dears locales. “Estoy muy triste por eso. Quiero continuar con este viaje. Fueron días muy increíbles y espero volver el próximo año. Si los fans me apoyan, ¿por qué no?”, expresó.

“No soy un ángel”: la faceta más personal de Dimash

Uno de los momentos más espontáneos llegó cuando Dimash entendió una pregunta en español sin necesidad de traducción. Entre risas, aseguró que conocía el idioma antes de aclarar que se trataba de una broma. La consulta apuntaba a las diferencias entre el artista que el público ve sobre el escenario y la persona que existe cuando se apagan los reflectores.

Lejos de construir una imagen idealizada, el intérprete asiático respondió con total honestidad: “No al 100%, por supuesto, pero casi lo mismo… Mi carácter tampoco es como un ángel. Como una persona normal. Si estoy enojado, estoy enojado. Si estoy feliz, estoy feliz. Pero intentando ser muy amable, porque tenemos que intentar ser amables. Tenemos que intentar ser mejores como personas porque nuestra vida es un examen”. La conversación también alcanzó el terreno personal. Aunque evitó profundizar sobre su vida sentimental, fiel a la discreción que lo caracteriza, respondió con buen humor y mantuvo el tono distendido que marcó el encuentro.

Su visión sobre la música, Eva Ayllón y el esperado “Perú es clave”

Pese a que muchos admiradores y expertos lo consideran “la mejor voz del mundo”, Dimash aseguró que no comparte esa definición. Para él, el valor de la música no se mide únicamente por las capacidades vocales. “No le doy importancia, porque no creo que esto sea todo; además, no estoy de acuerdo con eso. Soy cantante. No somos deportistas… He escuchado muchas veces que los fans me llaman ‘la mejor voz del mundo’, pero eso no es lo más importante... Cuando cantas desde el fondo de tu corazón y al público le encanta, también es muy bueno”, añadió.

Esa misma visión apareció cuando se le comentó que Eva Ayllón —quien en 2019 se declaró su fan— reveló que la canción ‘S.O.S’ la ayudó a afrontar la muerte de su madre. Consultado sobre el impacto que puede tener su música en la vida de las personas, respondió con humildad: “Muy difícil de responder. Todo viene de Dios. Es lo único que puedo decir”.

Antes de la última pregunta, el artista volvió a provocar risas al enterarse de que solo quedaba tiempo para una interrogante más. “Está bien, mátame”, bromeó, en uno de los momentos más distendidos de la conversación.

En ese contexto, el cierre de la entrevista evocó a ‘Samaltau’, un poderoso tema con el que Dimash acerca al público a la historia de Kazajistán. A propósito de esta interpretación, el cantante se refirió a aquello que le gustaría que los peruanos conocieran de su país. La respuesta derivó en una cálida invitación para visitar su tierra natal: “Kazajistán es uno de los países más grandes del mundo. Tenemos una naturaleza muy rica. Y si vas a venir, estoy 100% seguro de que te va a gustar. Solo quiero decir: sé nuestro invitado, bienvenido a Kazajistán. Tenemos una cultura muy rica, tenemos una historia muy rica”.

Tras las risas, las reflexiones y las confesiones que dejó el encuentro, Dimash se despidió con un mensaje especial para sus Dears peruanos. “Gracias por su atención, gracias por su amor, gracias por su apoyo. Estoy muy feliz de estar aquí y espero hacer mi mejor concierto. Perú es clave”.