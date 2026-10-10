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Sociedad

Indecopi alerta sobre posibles fallas en más de 800 vehículos Jeep, RAM y Ford y motocicletas Honda

El organismo informó que las observaciones corresponden a posibles fallas por problemas de seguridad. Revisa la lista de los modelos afectados y conoce los canales de comunicación para solucionar el problema.

Indecopi alerta sobre posibles fallas en vehículos
Indecopi alerta sobre posibles fallas en vehículosComposición LR / Indecopi
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó sobre posibles fallas en más de 800 vehículos. Entre los productos observados por posibles problemas de seguridad se encuentran unidades de las marcas Jeep, RAM y Ford, así como motocicletas de la marca Honda.

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Más de 800 vehículos en alerta por posibles fallas

La marca que concentra el mayor número de vehículos en alerta es Ford. Son 405 camionetas F-150 de modelos correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 que podrían tener las cintas que sujetan el tanque de combustible mal aseguradas, lo que podría provocar que este se desprenda parcial o totalmente.

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Otro grupo de 197 vehículos Jeep Grand Cherokee y Grand Cherokee L, modelos 2023 y 2024, podrían experimentar un retraso en la activación de las bolsas de aire laterales en determinados accidentes, lo que reduciría la protección de los ocupantes delanteros. En tanto, 125 vehículos Jeep Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee L y RAM 1500, modelos 2026, podrían presentar una falla que impida visualizar la imagen de la cámara de retroceso.

La lista la completan 127 motocicletas Honda CL500 y CMX500, fabricadas en 2025, que podrían presentar el aflojamiento del tornillo que sujeta el seguro antirrobo del manubrio debido a las vibraciones durante la conducción. Esta falla podría provocar el desprendimiento del seguro o, si este no se desprende por completo, ocasionar la caída del conductor.

¿Tienes alguno de estos vehículos? Así puedes actuar frente a la alerta del Indecopi

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes. Si tienes alguno de los vehículos mencionados, puedes comunicarte a los siguientes números de atención para coordinar una cita o solicitar más información:

Para los vehículos Jeep Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Jeep Wrangler, Gladiator y RAM 1500

Para los vehículos Ford F-150

Para las motocicletas Honda

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