Ante recientes reportes sobre un posible acuerdo de precios en el transporte urbano en algunas regiones del país, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que las empresas de transporte urbano e interurbano están en la obligación de respetar el medio pasaje universitario, según lo establecido en la Ley 26271.

El organismo señaló que, entre 2021 y 2026, registró 509 reclamos relacionados con este derecho a nivel nacional. En esa línea, recalcó que cuenta con facultades para fiscalizar y sancionar con hasta 450 UIT, equivalentes a S/2.4 millones, el incumplimiento del medio pasaje universitario, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

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¿En qué consiste el beneficio del medio pasaje universitario?

Según el marco legal, la tarifa del medio pasaje no puede exceder el 50% del precio del pasaje adulto. Es decir, si la tarifa general es de S/2.00, el estudiante solo debe pagar S/1.00, presentando su carné universitario vigente.

Este derecho aplica durante los días laborables, en el horario comprendido entre las 5.00 a. m. y las 12.00 a. m. (medianoche), y no depende del destino al que se dirige el estudiante, siempre que se cumpla con los requisitos previstos por la ley.

¿Cómo denunciar el incumplimiento de una empresa de transporte?

Para reportar el incumplimiento de este derecho, el Indecopi recomendó a los universitarios conservar el boleto de viaje como principal medio de prueba, registrar datos clave como la placa del vehículo y la empresa de transporte y, de ser posible, tomar fotografías y otros elementos que respaldan la denuncia.

Los reclamos pueden presentarse a través de los siguientes canales: