Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Medio pasaje universitario: empresas de transporte que no lo respeten podrían recibir multas de hasta S/2.4 millones

El Indecopi recordó que cuenta con facultades para fiscalizar y sancionar con hasta 450 UIT a las empresas de transporte urbano e interurbano que incumplan con respetar este derecho.

Medio pasaje universitario
Medio pasaje universitarioComposición LR / Andina
Por
google iconLa República en Google

Ante recientes reportes sobre un posible acuerdo de precios en el transporte urbano en algunas regiones del país, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que las empresas de transporte urbano e interurbano están en la obligación de respetar el medio pasaje universitario, según lo establecido en la Ley 26271.

El organismo señaló que, entre 2021 y 2026, registró 509 reclamos relacionados con este derecho a nivel nacional. En esa línea, recalcó que cuenta con facultades para fiscalizar y sancionar con hasta 450 UIT, equivalentes a S/2.4 millones, el incumplimiento del medio pasaje universitario, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Video destacado

KEIKO SE CREE 'AVENGER' Y DIPUTADA DE JP PODRÍA SER INHABILITADA POR D1SCRIMIN4CIÓN | ARDE TROYA

Puedes ver

Perú registra una denuncia por secuestro cada hora y media: septiembre alcanzó su pico de 2026

lr.pe

¿En qué consiste el beneficio del medio pasaje universitario?

Según el marco legal, la tarifa del medio pasaje no puede exceder el 50% del precio del pasaje adulto. Es decir, si la tarifa general es de S/2.00, el estudiante solo debe pagar S/1.00, presentando su carné universitario vigente.

Este derecho aplica durante los días laborables, en el horario comprendido entre las 5.00 a. m. y las 12.00 a. m. (medianoche), y no depende del destino al que se dirige el estudiante, siempre que se cumpla con los requisitos previstos por la ley.

¿Cómo denunciar el incumplimiento de una empresa de transporte?

Para reportar el incumplimiento de este derecho, el Indecopi recomendó a los universitarios conservar el boleto de viaje como principal medio de prueba, registrar datos clave como la placa del vehículo y la empresa de transporte y, de ser posible, tomar fotografías y otros elementos que respaldan la denuncia.

Los reclamos pueden presentarse a través de los siguientes canales:

  • Teléfono fijo: 224-7777 (Lima)
  • Línea gratuita 0800-44040 (provincias)
  • Plataforma Reclama Virtual

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vanessa López arremete contra ‘Tomate’ Barraza por desaparecer de la vida de su hija: “Ojalá nunca más aparezcas”.

[EN VIVO] Barcelona vs Galatasaray HOY: golazo de Joao Cancelo para el empate en el partido de Champions League

Papa León XIV Últimas Noticias: Sumo pontífice ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

Sociedad

Sismo en Perú EN VIVO hoy, martes 13 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Padres que no acudan al colegio por faltas de sus hijos serán denunciados ante el Ministerio Público

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV Últimas Noticias: Sumo pontífice ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

Comisión de Constitución del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativas

Pareja de sicario que mató a “China Polo”: “¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¡No hay plata!”