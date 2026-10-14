IGP instalará 32 puntos de alerta para prevenir aluviones en cuatro quebradas de la Cordillera Blanca en Áncash

El sistema fue entregado por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, y el jefe institucional del IGP, Dr. Hernando Tavera, al Gobierno Regional de Áncash. | Composición LR

El sistema fue entregado por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, y el jefe institucional del IGP, Dr. Hernando Tavera, al Gobierno Regional de Áncash. | Composición LR

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) implementó un sistema tecnológico para vigilar cuatro quebradas críticas de la Cordillera Blanca, en Áncash, con el objetivo de fortalecer la prevención ante posibles aluviones y flujos de detritos. La herramienta permitirá recopilar información sobre las condiciones en estas zonas y contribuir a que las autoridades activen medidas de respuesta frente a eventuales emergencias.

El Sistema de Monitoreo de Aluviones y Flujos de Detritos fue entregado al Gobierno Regional de Áncash por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, y el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera. La infraestructura operará desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash).

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Las quebradas que serán vigiladas son Llaca-Casca, Llullán, Mancos y Llanganuco, áreas expuestas a fenómenos asociados con lluvias intensas, deslizamientos y posibles desbordes de lagunas.

¿Cómo funcionará el sistema de alerta ante aluviones?

La tecnología desarrollada por especialistas del IGP integra cámaras y sensores de movimiento y altitud instalados en las quebradas. Estos equipos permitirán obtener información desde el terreno para que las autoridades puedan evaluar posibles situaciones de riesgo.

Las estaciones cuentan con paneles solares y baterías para garantizar su funcionamiento en zonas alejadas y de difícil acceso. La información recopilada será recibida y gestionada desde el COER Áncash, donde contribuirá a fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante una eventual emergencia.

"Estamos convirtiendo el conocimiento científico en una herramienta concreta para proteger vidas. Este sistema permitirá generar información oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y comunidades frente a la ocurrencia de aluviones y flujos de detritos", señaló Hernando Tavera, jefe institucional del IGP.

Instalarán 32 puntos para difundir alertas en localidades vulnerables

Como parte de la segunda etapa del proyecto, se instalarán 32 bocinas-receptoras de alerta en localidades expuestas a lo largo de las cuatro quebradas monitoreadas. Estos dispositivos permitirán difundir las alertas generadas desde el COER Áncash y mejorar la comunicación con las poblaciones asentadas en zonas de riesgo.

La implementación busca fortalecer la coordinación entre las autoridades regionales, los gobiernos locales y las instituciones científicas para mejorar la prevención frente a fenómenos naturales.

Tavera destacó que el trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente (Minam), el IGP y el Gobierno Regional de Áncash permitirá ampliar las capacidades de monitoreo y contribuir a que la información y las alertas lleguen oportunamente a las comunidades que podrían verse afectadas.

La puesta en marcha del sistema constituye un avance en la incorporación de tecnología científica a la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, la eficacia de la prevención también dependerá de la difusión oportuna de las alertas y de la capacidad de las autoridades y la población para responder ante una emergencia.