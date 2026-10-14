Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

Papa León XIV: ¿es agresivo su cáncer de pulmón? ft. Elmer Huerta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

IGP instalará 32 puntos de alerta para prevenir aluviones en cuatro quebradas de la Cordillera Blanca en Áncash

Este sistema incluirá cámaras y sensores que recopilarán información esencial para que las autoridades respondan a emergencias. Operará desde el COER Áncash y fortalecerá la alerta temprana en zonas de riesgo.

El sistema fue entregado por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, y el jefe institucional del IGP, Dr. Hernando Tavera, al Gobierno Regional de Áncash.
El sistema fue entregado por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, y el jefe institucional del IGP, Dr. Hernando Tavera, al Gobierno Regional de Áncash. | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) implementó un sistema tecnológico para vigilar cuatro quebradas críticas de la Cordillera Blanca, en Áncash, con el objetivo de fortalecer la prevención ante posibles aluviones y flujos de detritos. La herramienta permitirá recopilar información sobre las condiciones en estas zonas y contribuir a que las autoridades activen medidas de respuesta frente a eventuales emergencias.

El Sistema de Monitoreo de Aluviones y Flujos de Detritos fue entregado al Gobierno Regional de Áncash por el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, y el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera. La infraestructura operará desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash).

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Las quebradas que serán vigiladas son Llaca-Casca, Llullán, Mancos y Llanganuco, áreas expuestas a fenómenos asociados con lluvias intensas, deslizamientos y posibles desbordes de lagunas.

Puedes ver

Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

lr.pe

¿Cómo funcionará el sistema de alerta ante aluviones?

La tecnología desarrollada por especialistas del IGP integra cámaras y sensores de movimiento y altitud instalados en las quebradas. Estos equipos permitirán obtener información desde el terreno para que las autoridades puedan evaluar posibles situaciones de riesgo.

Las estaciones cuentan con paneles solares y baterías para garantizar su funcionamiento en zonas alejadas y de difícil acceso. La información recopilada será recibida y gestionada desde el COER Áncash, donde contribuirá a fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante una eventual emergencia.

"Estamos convirtiendo el conocimiento científico en una herramienta concreta para proteger vidas. Este sistema permitirá generar información oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y comunidades frente a la ocurrencia de aluviones y flujos de detritos", señaló Hernando Tavera, jefe institucional del IGP.

Puedes ver

Incendio forestal arrasa más de 1.000 hectáreas en Satipo y amenaza comunidades asháninkas

lr.pe

Instalarán 32 puntos para difundir alertas en localidades vulnerables

Como parte de la segunda etapa del proyecto, se instalarán 32 bocinas-receptoras de alerta en localidades expuestas a lo largo de las cuatro quebradas monitoreadas. Estos dispositivos permitirán difundir las alertas generadas desde el COER Áncash y mejorar la comunicación con las poblaciones asentadas en zonas de riesgo.

La implementación busca fortalecer la coordinación entre las autoridades regionales, los gobiernos locales y las instituciones científicas para mejorar la prevención frente a fenómenos naturales.

Tavera destacó que el trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente (Minam), el IGP y el Gobierno Regional de Áncash permitirá ampliar las capacidades de monitoreo y contribuir a que la información y las alertas lleguen oportunamente a las comunidades que podrían verse afectadas.

La puesta en marcha del sistema constituye un avance en la incorporación de tecnología científica a la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, la eficacia de la prevención también dependerá de la difusión oportuna de las alertas y de la capacidad de las autoridades y la población para responder ante una emergencia.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención inmigrantes en EE.UU. | USCIS anuncia incremento de estas tarifas a partir del 16 de octubre: Si pagas menos podrían detener tu trámite

Los ingenieros de la Unión Soviética perforaron 12 kilómetros en la corteza terrestre y se toparon con algo que no esperaban

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 14 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Sociedad

Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Nadeska Widausky: Poder Judicial confirma detención con fines de extradición hacia Bélgica por presunta trata de personas

Denuncian a arquitecta peruana por vivir sin pagar alquiler con depósitos falsos de más de S/8.000: “Dijo que su dinero estaba retenido en el banco”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori anuncia "recorte de ideologías" en textos escolares

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

El Vaticano sobre salud del Papa León XIV: "Tiene una evolución postoperatoria normal"