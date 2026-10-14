Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este miércoles 14 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubreFoto: composición LR
Los movimientos telúricos registrados en Perú este miércoles 14 de octubre son informados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa aquí dónde se produjo el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos reportados durante esta jornada.