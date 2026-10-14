Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Sociedad

Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este miércoles 14 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.

Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre
Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubreFoto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los movimientos telúricos registrados en Perú este miércoles 14 de octubre son informados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa aquí dónde se produjo el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos reportados durante esta jornada.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mastergrama: solucionario del miércoles 14 de octubre de 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Sociedad

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Asesinan a joven chofer de colectivo en SJL: falso pasajero le disparó tras descender del vehículo

Cusco: incendios forestales cobran su sexta víctima mortal y dejan en estado crítico a otro adulto

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano confirma que sumo pontífice tiene cáncer pulmonar

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”