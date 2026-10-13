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¿Qué hacer ante un sismo? Conoce cómo auxiliar a un herido y preparar la mochila de emergencia

Especialistas de EsSalud brindaron recomendaciones para actuar ante lesiones en medio de un temblor y preparar un kit de emergencia que incluya medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas.

Preparación ante sismos
Preparación ante sismosFoto: EsSalud
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En el marco del III Simulacro Nacional Multipeligro, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desarrolló una jornada de orientación para capacitar a la población sobre cómo responder ante un sismo, auxiliar a una persona herida y afrontar una emergencia sin poner en riesgo su vida ni la de los demás.

Durante la actividad, médicos y personal especializado realizaron demostraciones prácticas sobre el manejo de lesiones como fracturas, las medidas adecuadas para atender a un herido y los errores comunes que deben evitarse para no agravar su estado. Asimismo, se reforzó la importancia de mantener la calma, evaluar los riesgos del entorno y solicitar asistencia médica especializada oportunamente.

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“Ante un sismo, lo primero es mantener la calma y ponerse a salvo. Saber cómo auxiliar a una persona herida y tener lista nuestra mochila de emergencia puede marcar la diferencia y prevenir complicaciones graves”, señaló el Dr. Harold Castillo, emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud.

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¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

EsSalud recordó que la mochila de emergencia debe adaptarse a las necesidades específicas de cada integrante de la familia. Además de agua, alimentos no perecibles, artículos de higiene y un botiquín de primeros auxilios, es indispensable incluir los medicamentos e insumos médicos de quienes padecen enfermedades crónicas o siguen tratamientos permanentes.

“Las personas con diabetes, asma u otras condiciones de salud deben prever los fármacos prescritos por su médico y los insumos necesarios para controlar su enfermedad, tales como glucómetros, tiras reactivas o inhaladores”, indicó la Lic. Cecilia Carranza, enfermera del STAE de EsSalud.

Asimismo, se recomendó contar con copias de las recetas vigentes, verificar las fechas de vencimiento y respetar las condiciones de conservación de los medicamentos. Si alguno requiere refrigeración, es necesario prever una alternativa segura para mantener la temperatura indicada por el fabricante.

¿Cómo actuar ante una persona herida?

Ante la ocurrencia de un sismo, resulta prioritario ponerse a resguardo antes de intentar auxiliar a otras personas. Si se detecta a alguien lesionado, se debe solicitar ayuda especializada inmediatamente y evitar movilizarlo de manera innecesaria, especialmente ante la sospecha de una fractura o lesión en la columna, salvo que exista un peligro inminente en el entorno.

La jornada también permitió destacar la labor de la Oficina de Defensa Nacional (ODN) de EsSalud en la gestión del riesgo de desastres, a través de acciones de prevención, preparación y respuesta orientadas a proteger a los pacientes y al personal de salud, así como a garantizar la continuidad de los servicios sanitarios.

Al respecto, el general PNP (r) Richard Zubiate, jefe de la ODN de EsSalud, afirmó que contar con una mochila de emergencia permite afrontar adecuadamente las primeras 72 horas posteriores a un desastre, una etapa crítica caracterizada por el desorden y la incertidumbre.

Finalmente, EsSalud reiteró el llamado a la ciudadanía a participar activamente en los simulacros, identificar las rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro familiares para responder de manera organizada ante cualquier eventualidad.

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