Sismo en Perú EN VIVO hoy, martes 13 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este martes 13 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
Temblor hoy en Perú EN VIVO, 13 de octubreFoto: composición LR
Los movimientos telúricos registrados en Perú este martes 13 de octubre son informados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa aquí dónde se produjo el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos reportados durante esta jornada.