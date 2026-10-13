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Sociedad

Sismo en Perú EN VIVO hoy, martes 13 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este martes 13 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.

Temblor hoy en Perú EN VIVO, 13 de octubre
Temblor hoy en Perú EN VIVO, 13 de octubreFoto: composición LR
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Los movimientos telúricos registrados en Perú este martes 13 de octubre son informados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa aquí dónde se produjo el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos reportados durante esta jornada.

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