Microcirugía en EsSalud: especialistas del Hospital Sabogal realizan compleja reconstrucción mamaria sin implantes artificiales a paciente oncológica EsSalud ha llevado a cabo más de 35 cirugías de microcirugía reconstructiva en dos años, siendo el Hospital Sabogal el único en Perú que ofrece esta técnica especializada en cirugía plástica.

La técnica de microcirugía vascular implicó mover tejido abdominal al tórax y conectar vasos sanguíneos, evitando el uso de implantes artificiales. | Foto: difusión

La técnica de microcirugía vascular implicó mover tejido abdominal al tórax y conectar vasos sanguíneos, evitando el uso de implantes artificiales. | Foto: difusión

Especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud realizaron una reconstrucción mamaria a una mujer de 51 años que superó el cáncer de mama . La intervención utilizó tejido de su propio abdomen mediante una técnica de microcirugía vascular, sin recurrir a implantes artificiales.

La paciente, María Panta Álvarez, había sido sometida a una mastectomía, quimioterapia y radioterapia. Tras pasar por otros procedimientos reconstructivos, accedió a esta alternativa médica para recuperar la anatomía de la zona afectada.

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Hospital Sabogal utiliza tejido abdominal para reconstruir mama tras mastectomía

El procedimiento consistió en trasladar tejido del abdomen hacia el tórax y conectar sus arterias y venas con los vasos sanguíneos de la zona mamaria mediante microscopía quirúrgica. Según explicó el jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Luis Castañeda, la intervención requiere entre cinco y seis horas de trabajo especializado.

El uso de tejido propio constituye una alternativa para determinadas pacientes que necesitan reconstrucción mamaria después de una mastectomía, especialmente cuando sus antecedentes médicos condicionan otras opciones quirúrgicas.

EsSalud realizó más de 35 cirugías de microcirugía reconstructiva en dos años

El Hospital Sabogal cuenta con una Unidad de Microcirugía especializada para este tipo de intervenciones. De acuerdo con el doctor Castañeda, es el único servicio de Cirugía Plástica de EsSalud a nivel nacional que desarrolla esta técnica y ha realizado más de 35 operaciones de esta complejidad durante los últimos dos años.

María Panta, quien trabaja como docente de educación primaria desde hace más de 25 años, recibió anteriormente procedimientos con tejido del músculo dorsal ancho e implantes mamarios. Después de conversar con sus médicos, optó por la reconstrucción autóloga, que utiliza tejido de su propio cuerpo. La paciente destacó el acompañamiento del equipo médico durante el proceso de recuperación.