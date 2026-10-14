Fiscalía investiga presunto ataque homofóbico contra dos ciudadanos en local de McDonald's en Miraflores

La Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo inició una investigación preliminar contra Augusto Nava por el presunto delito de discriminación en agravio de dos ciudadanos en el distrito de Miraflores, Lima.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2026, en un establecimiento de la cadena de comida rápida McDonald's. Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino habrían sido víctimas de expresiones homofóbicas, actos de hostigamiento y una presunta amenaza de muerte por parte del investigado.

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Fiscalía recabará videos y testimonios

El Primer Despacho de esta fiscalía especializada, a cargo del fiscal provincial Luis Valdivia Calderón, dispuso diligencias urgentes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas figuran la recopilación de registros audiovisuales y de videovigilancia del establecimiento, la toma de declaraciones de los ciudadanos agraviados y de testigos presenciales, pericias psicológicas y actas de constatación digital relacionadas con publicaciones difundidas en internet.

La investigación se desarrolla con la participación operativa de la Policía Nacional del Perú y bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, que busca reunir elementos de cargo y descargo para esclarecer los hechos denunciados.

El Ministerio Público recordó que los insultos, el hostigamiento y las amenazas motivados por la orientación sexual o la identidad de género pueden configurar el delito de discriminación. La investigación deberá determinar las circunstancias de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades penales.