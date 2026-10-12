Sismo en Perú EN VIVO hoy, lunes 12 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.