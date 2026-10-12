Sismo en Perú EN VIVO hoy, lunes 12 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este lunes 12 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
Los movimientos sísmicos registrados en Perú este lunes 12 de octubre son informados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Consulta aquí dónde se produjo el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos reportados durante esta jornada.
Temblor de HOY, lunes 12 de octubre, en Perú: últimas noticias EN VIVO
¿Por qué no se debe saturar las líneas telefónicas?
Después de un sismo, se recomienda evitar llamadas prolongadas para no congestionar las redes de comunicación. Los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería pueden utilizarse para informar brevemente a familiares sobre la situación.
La importancia de un plan familiar de emergencia
Un plan familiar de emergencia permite definir zonas seguras, rutas de evacuación, puntos de encuentro y responsabilidades para cada integrante del hogar. También debe considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
¿Los sismos se pueden predecir?
Actualmente no existe un método científico que permita determinar con exactitud la fecha, hora, ubicación y magnitud de un futuro sismo. Por ello, las autoridades recomiendan priorizar la prevención y consultar únicamente información procedente de fuentes oficiales.
¿Por qué es recomendable tener una mochila de emergencia?
El objetivo de tener una mochila de emergencia siempre lista es asegurar que lo necesario para sobrevivir en caso de un desastre natural, al menos hasta que la ayuda humanitaria llegue a la zona afectada. En tal sentido, sirve para cubrir algunas necesidades básicas del momento.
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?
La magnitud mide la energía total liberada por un sismo en su origen, mientras que la intensidad mide cómo se siente ese movimiento y los daños que causa en un lugar específico.
¿Cuándo ocurrió el último temblor en Perú?
Según el IGP, el último sismo se registró en Lima el 12 de octubre y tuvo una magnitud 4,3:
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0732
Fecha y Hora Local: 12/10/2026,04:57:21
Magnitud: 4.3
Profundidad: 42 km
Latitud: -13.30
Longitud: -76.69
Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete Referencia: 41 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima
Cuentas oficiales del IGP
X: https://x.com/Sismos_Peru_IGP
Sitio web oficial: https://ultimosismo.igp.gob.pe/