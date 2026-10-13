Las sagradas andas del Señor de los Milagros volverán a recorrer las calles de la capital este domingo 18 de octubre. El segundo recorrido procesional de la imagen contempla su paso por la Plaza Mayor de Lima, razón por la que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que le brindará un particular recibimiento.

Según la Gerencia de Desarrollo Económico de la comuna, para ese día la Plaza Mayor se vestirá de color con la elaboración de alfombras florales en honor al Cristo Moreno, una tradición que expresa la profunda devoción de los limeños hacia el Cristo de Pachacamilla. El despliegue de las alfombras se podrá apreciar desde las 8.00 a. m.

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Ruta de la procesión del Señor de los Milagros el domingo 18 de octubre

El segundo recorrido comenzará en la avenida Tacna. Desde allí, las andas continuarán por el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima. En este punto se realizarán homenajes frente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Después, el trayecto continuará por los jirones Carabaya y Ucayali hasta la avenida Abancay. Posteriormente, la imagen avanzará por el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. La procesión seguirá por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, para luego regresar por el jirón Junín.

El recorrido culminará en la Iglesia del Carmen de Lima, lugar donde las andas permanecerán durante la noche. Este desplazamiento corresponde a la segunda de las cinco salidas procesionales programadas para el periodo del mes morado.

Recorrido del Señor de los Milagros el 18 de octubre

¿Cuántos recorridos más realizará el Señor de los Milagros?

La primera salida se realizó el sábado 3 de octubre y comprendió un recorrido por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda, antes del retorno al Santuario de las Nazarenas. Las siguientes salidas del Señor de los Milagros están programadas de la siguiente manera: