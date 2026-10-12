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Sociedad

Temblor en Perú, hoy lunes 12 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este lunes 12 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.

Temblor en Perú, hoy lunes 12 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú, hoy lunes 12 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGPFoto: composición LR
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Los sismos registrados en Perú este lunes 12 de octubre son reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa aquí dónde ocurrió el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los movimientos telúricos registrados durante este día.

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