Temblor en Perú, hoy lunes 12 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este lunes 12 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
Temblor en Perú, hoy lunes 12 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGPFoto: composición LR
Los sismos registrados en Perú este lunes 12 de octubre son reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa aquí dónde ocurrió el último temblor y conoce la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los movimientos telúricos registrados durante este día.