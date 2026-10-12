Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,3 remeció Cañete esta mañana, según IGP

El temblor se registró a una profundidad de 42 kilómetros, según información oficial del IGP. No se han reportado daños ni evacuaciones.

Temblor en Lima. Foto: Composición LR
Temblor en Lima. Foto: Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Un sismo de magnitud 4,3 se registró la mañana de este lunes 12 de octubre en Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico, ocurrido a las 4:57 a. m., tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de San Vicente de Cañete, en Cañete, y presentó una profundidad de 42 kilómetros. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor en Lima. Foto: IGP

Temblor en Lima. Foto: IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Temblor en Perú, hoy lunes 12 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mastergrama: solucionario del lunes 12 de octubre de 2026

Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Temblor en Perú, hoy lunes 12 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Reventó La Tinka este domingo 11 de octubre: conoce los números ganadores del pozo de S/32 millones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Colegio de Abogados de Lima exige al JNE pronunciarse sobre 130 casos de reelección encubierta

Diputada de Juntos por el Perú es acusada de discriminación contra niño neurodivergente