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Sociedad

“Devuélvenos al Santo Padre sano y salvo”: la oración de Lima por la operación del papa León XIV

La Iglesia de Lima pidió a los fieles unirse en plegaria por la recuperación del pontífice, quien será sometido a una intervención para extirparle un nódulo en el pulmón. La oración también invoca al Señor de los Milagros para que recupere sus fuerzas.

El Arzobispado de Lima dio a conocer la oración por la salud del papa León XIV
El Arzobispado de Lima dio a conocer la oración por la salud del papa León XIV | Composición LR
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El Arzobispado de Lima compartió una oración por la salud del papa León XIV y convocó a los fieles a unirse a las plegarias por su pronta recuperación, en vísperas de la intervención quirúrgica a la que será sometido este martes 13 de octubre para extirparle un nódulo pulmonar.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad católica, la Iglesia de Lima invitó a rezar por el pontífice en las parroquias, comunidades, comisiones, vicarías y áreas pastorales. La iniciativa se suma a las muestras de solidaridad de distintas comunidades religiosas del mundo ante la situación médica del Santo Padre.

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Oración del Arzobispado de Lima por la salud del papa León XIV

Oración del Arzobispado de Lima por la salud del papa León XIV

“Como Iglesia de Lima nos unimos a la plegaria universal del Pueblo de Dios en todo el mundo, elevando nuestras intenciones por la pronta recuperación del Santo Padre”, señaló el Arzobispado al presentar la oración.

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Arzobispado de Lima invoca al Señor de los Milagros por el papa

La plegaria destaca el vínculo del pontífice con el Perú y pide por su recuperación, así como por el trabajo del equipo médico encargado de atenderlo. León XIV, quien antes de ser elegido papa desarrolló parte de su labor pastoral en territorio peruano, es recordado en el texto por su compromiso con las personas más vulnerables.

"Dándote gracias por su vida, hoy venimos a pedirte por su salud, para que conduzcas con tu sabiduría a quienes lo han de operar y cuidar, para que tú lo cures de toda enfermedad y dolencia", expresa uno de los pasajes.

La oración también invoca al Señor de los Milagros, una de las principales devociones religiosas del país, para pedir que el pontífice recupere sus fuerzas y continúe con su misión al frente de la Iglesia católica.

"Padre, todos los peruanos unidos clamamos a Ti y a tu Hijo, nuestro Señor de los Milagros. Concédele la salud y restablece sus fuerzas", señala el texto difundido por el Arzobispado.

Asimismo, la plegaria pide que León XIV pueda retomar sus labores pastorales y continuar transmitiendo un mensaje de paz, justicia y solidaridad en medio de los conflictos que afectan a distintas partes del mundo.

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Iglesias de todo el mundo se unen en oración por León XIV

Las muestras de apoyo al papa León XIV también se han extendido a otras comunidades católicas. Según informó Vatican News, distintas iglesias y congregaciones religiosas han organizado jornadas de oración para acompañar al pontífice durante su intervención y posterior recuperación.

En Roma, el cardenal vicario Baldassare Reina convocó a los fieles a participar en el rezo del rosario en la capilla San Juan Pablo II del Policlínico Gemelli, donde se encuentra el pontífice. La ceremonia fue programada para las 18.00 locales y se anunció su retransmisión a través de Radio Vaticana.

Las comunidades agustinas, orden a la que pertenece León XIV, también organizaron una jornada de oración en Roma. A estas iniciativas se sumaron mensajes de solidaridad de representantes de la Iglesia en África, Japón y Ucrania.

La intervención médica del papa ha generado expectativa entre los fieles peruanos, que esperan que pueda recuperarse y concretar su anunciada visita pastoral al Perú en noviembre.

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