Papa León XIV ingresa al hospital Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo pulmonar

El papa León XIV ingresó este lunes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirparle un nódulo pulmonar. La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó que la operación se realizará durante la tarde de hoy y estará a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Asimismo, indicó que brindará más información sobre la evolución del pontífice a lo largo de la jornada.

Según el reporte, el Santo Padre, de 71 años, llegó al centro médico a las 13.09 a. m. locales, luego de salir de la Ciudad del Vaticano por la Porta del Perugino. A su llegada, fue recibido por personal del hospital y representantes de la institución. El pontífice estuvo acompañado por agentes de la Gendarmería vaticana y sus dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri.

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La intervención estará dirigida por Stefano Margaritora, cirujano torácico de 66 años y catedrático que encabeza el servicio de cirugía torácica del hospital Gemelli desde hace una década. Tras la operación, se espera que el Vaticano difunda un boletín médico para informar sobre el estado de salud del papa, siguiendo el procedimiento utilizado durante las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió su predecesor, Francisco.

El propio León XIV anunció el domingo pasado, después del rezo del Ángelus, que sería operado para extirparle un nódulo en el pulmón. Según explicó, la lesión fue detectada en una fase muy temprana y se encuentra bien localizada. Fuentes de la Santa Sede señalaron este lunes que el hallazgo se produjo durante una revisión médica de rutina.

El seguimiento de la salud del pontífice está coordinado por el doctor Luigi Carbone, jefe de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano, cargo para el que fue nombrado en junio del año pasado. Carbone, quien también atendió al papa Francisco, acompaña a León XIV durante sus viajes y coordina al equipo sanitario que lo atiende.

En paralelo, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina, convocó para las 6.00 p. m. de este lunes el rezo de un rosario en la capilla del hospital Gemelli, como muestra de cercanía y oración de los fieles de la capital italiana por la recuperación del pontífice.