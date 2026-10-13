Papa León XIV fue operado con éxito de nódulo en el pulmón, informó el Vaticano

El papa León XIV fue operado con éxito, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. De acuerdo con la información difundida, la intervención se realizó satisfactoriamente y dentro de los plazos previstos por el equipo médico. Tras la operación, el sumo pontífice fue trasladado a su habitación en el Hospital Gemelli, ubicado en Roma.

Durante la intervención, el equipo médico extirpó un nódulo pequeño del pulmón del papa León XIV. La extracción de este nódulo pulmonar fue realizada por un equipo de cirujanos liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del hospital. La Oficina de Prensa del Vaticano señaló que en las próximas horas se dará más información respecto a la intervención.

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Anteriormente, se señaló que el nódulo fue encontrado en una fase muy temprana. A raíz de la intervención quirúrgica y del tiempo necesario para su recuperación, la Santa Sede informó que se suspendieron todas las audiencias papales hasta el 20 de octubre. Asimismo, se prevé que la hospitalización y el periodo de convalecencia del sumo pontífice se prolonguen durante aproximadamente una semana.

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