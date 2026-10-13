Estuvo más de 1.400 años bajo tierra con una máscara de metal en el rostro: descubren la tumba de un infante de la élite mochica en Perú

Un equipo de arqueólogos halló la tumba de un infante de la cultura mochica en la Huaca de la Luna, Trujillo. El descubrimiento incluye una máscara de metal y 32 piezas de cerámica.

Un equipo de arqueólogos halló la tumba de un infante de la cultura mochica en la Huaca de la Luna, Trujillo. El descubrimiento incluye una máscara de metal y 32 piezas de cerámica. Foto: Andina/Composición La República

Un equipo de arqueólogos descubrió la tumba de un infante que habría pertenecido a la élite de la cultura mochica en la Huaca de la Luna, ubicada en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, región La Libertad. El hallazgo, realizado en la plataforma funeraria Uhle, incluye una máscara metálica cerca del cráneo del menor y un conjunto de 32 piezas de cerámica que acompañaron su entierro hace aproximadamente 1.400 años.

La investigación está a cargo del Proyecto Huacas de Moche, cuyos especialistas consideran que este descubrimiento aporta nuevos elementos para comprender las prácticas funerarias de esta sociedad prehispánica. Según Carlos Rengifo, director del proyecto en Agencia Andina, las tumbas importantes encontradas anteriormente en esta plataforma correspondían a adultos, por lo que el entierro de un menor con numerosas ofrendas constituye un caso distinto dentro de las excavaciones realizadas en el lugar.

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Huaca de la Luna: así es la tumba del infante mochica que tenía una máscara de metal

La sepultura fue encontrada durante las excavaciones efectuadas junto al Patio de las Serpientes, en la plataforma funeraria Uhle. La estructura mide aproximadamente 1,20 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 1,20 metros de profundidad. De acuerdo con los investigadores, presenta un sistema de compartimentos característico de los entierros mochicas.

Uno de los elementos que más llamó la atención del equipo arqueológico fue una pieza metálica colocada sobre la zona del cráneo del infante. Carlos Rengifo señaló que podría tratarse de cobre y que posiblemente tenía decoraciones. También se identificó otro objeto metálico cerca de los huesos de los pies, aunque las características de ambas piezas deberán precisarse durante el proceso de investigación y conservación.

Enrique Zavaleta Paredes, arqueólogo residente del proyecto, destacó que durante sus más de dos décadas de trabajo en la Huaca de la Luna no había encontrado una tumba con un conjunto de ofrendas de estas características. Las investigaciones continuarán para retirar cuidadosamente los objetos y documentar los elementos que acompañaron al menor en su sepultura.

Las 32 ofrendas halladas en Trujillo: vasijas con prisioneros, animales y escenas rituales

El ajuar funerario está compuesto por 32 objetos de cerámica con distintas formas y decoraciones. Entre ellos figuran platos, cántaros, floreros y botellas que representan personajes, prisioneros, dioses y escenas vinculadas con sacrificios y enfrentamientos. Estas piezas ofrecen información sobre las técnicas artesanales y las representaciones simbólicas utilizadas por los mochicas.

Entre los objetos identificados destaca una botella que representa una albufera, un cuerpo de agua separado del mar por una franja de arena. En la pieza aparecen aves, peces y dos sapos, animales que, según la explicación de Zavaleta, se relacionaban con la humedad, las lluvias y la presencia de agua. También se recuperó una botella con forma de prisionero que habría servido como matriz o molde para fabricar otras vasijas.

Otra pieza presenta un personaje con un tocado que incorpora un rostro de felino, garras que sobresalen a los lados y una decoración de plumas. Su elaboración combinó el uso de moldes con el modelado manual, una técnica que evidencia el conocimiento de los artesanos mochicas. Los especialistas indicaron que las vasijas serán sometidas a trabajos de conservación para preservar sus características originales.