Casi 2.000 años bajo tierra: arqueólogos encuentran el lugar donde un dios romano "impactó" con un rayo la Villa de Adriano

En la Villa de Adriano, cerca de Tívoli, Italia, arqueólogos descubrieron una inscripción romana dedicada a Summanus, el dios de los rayos nocturnos. La placa de mármol permanece intacta en la estructura donde fue colocada en la antigüedad y ofrece una oportunidad excepcional para estudiar un ritual religioso relacionado con los lugares alcanzados por rayos.

La pieza mide aproximadamente 40 por 35 centímetros y conserva dos líneas de texto grabadas en su superficie: FVLGVR SVBMANIVM, que significa el rayo de Summanus, según un comunicado. El hallazgo fue realizado por arqueólogos de la Universidad Carlo Bo de Urbino, en colaboración con el Instituto Villa Adriana e Villa d'Este y las autoridades italianas de patrimonio.

La inscripción "FVLGVR SVBMANIVM"en la piedra. Foto: Ministero della Cultura

La inscripción que vincula un rayo con la religión romana

La placa no apareció como un objeto aislado, sino que continúa incrustada en la fachada de una pequeña construcción cuadrada levantada con bloques de toba volcánica y mortero. Los investigadores consideran que el monumento podría señalar el lugar donde cayó un rayo en la Antigüedad y que habría funcionado como un recinto sagrado para proteger un terreno considerado tocado por la divinidad.

La losa está colocada en la parte frontal de una pequeña estructura cuadrada construida con bloques de toba y mortero. Foto: Ministero della Cultura

Para los romanos, los rayos no eran simples fenómenos meteorológicos, sino manifestaciones de la voluntad de los dioses. Su significado dependía, entre otros factores, del momento en que se producían. Mientras Júpiter estaba asociado con los rayos diurnos, Summanus era la divinidad vinculada con los que caían durante la noche.

Aunque su culto es poco conocido en la actualidad, Summanus contaba con un templo en Roma, situado cerca del Circo Máximo. La inscripción encontrada en la villa permite acercarse a esta tradición religiosa y a la manera en que los romanos interpretaban los fenómenos naturales.

Cuando un rayo alcanzaba un lugar, los romanos podían considerarlo un espacio consagrado a la divinidad y, por tanto, separado del mundo cotidiano. Para formalizar esta condición, practicaban un ritual conocido como fulgur conditum, expresión que puede traducirse como “rayo enterrado”.

El procedimiento consistía en recoger los restos afectados por la descarga eléctrica, depositarlos en una fosa junto con ofrendas y fórmulas rituales y cerrar el lugar. Después, el sitio podía quedar señalado mediante una construcción sagrada.

Un testimonio excepcional de los antiguos rituales

Las fuentes escritas de la Antigüedad ofrecen referencias a estas prácticas. En su poema 'Farsalia', el escritor romano Lucano describe a un arúspice etrusco que recogía los restos de animales alcanzados por un rayo, los enterraba y pronunciaba fórmulas rituales antes de realizar un sacrificio.

El gramático romano Festo también utilizó el término fulgurito para referirse al suelo alcanzado por un rayo y considerado reclamado por la divinidad. Estas costumbres estaban relacionadas con la tradición religiosa etrusca, cuyos especialistas tenían un papel importante en la interpretación de los fenómenos eléctricos atmosféricos y sus posibles significados sagrados.

La importancia del hallazgo en la Villa de Adriano radica, sobre todo, en que la inscripción permanece en su emplazamiento original, integrada en la estructura para la que fue concebida. En otros yacimientos, los vestigios asociados con estos rituales han llegado hasta nuestros días de manera fragmentaria, como pozos, recintos o inscripciones reutilizadas en construcciones posteriores.

En este caso, los arqueólogos pueden estudiar conjuntamente el texto grabado, la arquitectura y el lugar donde se levantó el monumento. Esta combinación ofrece información para investigar cómo se materializaban las creencias religiosas romanas y cómo se identificaban los espacios considerados sagrados.

Construida durante el gobierno del emperador Adriano, entre los años 118 y 138 d. C., la villa se encuentra a unos 28 kilómetros de Roma. El complejo llegó a abarcar aproximadamente 120 hectáreas y reúne restos de palacios, termas, jardines, teatros y espacios ceremoniales. Debido a su importancia histórica y arqueológica, forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1999.