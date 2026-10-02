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Ciencia

Los primeros pobladores de América llegaron durante el periodo más frío de la última era glacial, según estudio de ADN

Las pruebas genéticas sugieren que las primeras poblaciones humanas se dividieron cerca de Siberia, con migraciones a lo largo de la costa del Pacífico.

Los antepasados ​​de los pueblos indígenas de América podrían haber llegado hace unos 21.000 años.
Los antepasados ​​de los pueblos indígenas de América podrían haber llegado hace unos 21.000 años.
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Los antepasados de los pueblos indígenas actuales pudieron llegar a América durante la etapa más fría de la última era glacial, hace al menos 21.000 años. Esa es la principal conclusión de un nuevo análisis de la evidencia genética disponible, aunque sus autores advierten que otras migraciones más antiguas todavía no pueden descartarse.

El estudio, publicado en la revista Current Opinion in Genetics & Development, revisó los datos genéticos relacionados con el origen de las primeras poblaciones americanas. Los arqueólogos evaluaron tres posibilidades: una llegada anterior al último máximo glacial, otra durante ese periodo y una tercera posterior.

"Las pruebas apuntan a que los humanos ancestrales de los pueblos indígenas contemporáneos llegaron probablemente cerca del final del Último Máximo Glacial, pero también es posible que se produjeran migraciones anteriores", dijeron a Live Science las coautoras del estudio, Bethany Potter, arqueóloga del Servicio Geológico de Kansas, y Savannah Hay, antropóloga biológica de la Universidad de Kansas.

¿Qué revela el ADN sobre la llegada de los primeros pobladores de América?

El Último Máximo Glacial ocurrió hace unos 25.000 años, cuando grandes extensiones del planeta estaban cubiertas por enormes masas de hielo. De acuerdo con el análisis, un grupo humano que habitaba cerca de Siberia o Beringia, la región que incluía el antiguo puente terrestre entre Asia y Alaska, se dividió durante esa etapa en distintas poblaciones. Entre ellas estuvieron los antiguos nativos americanos, los antiguos beringianos y otras líneas ancestrales cuya identidad aún no está clara.

Los investigadores señalan que esas poblaciones avanzaron por la costa del Pacífico y que, quizá hace unos 16.000 años, se produjo otra separación entre grupos ancestrales de los actuales pueblos indígenas del norte y del sur de América. La evidencia genética disponible coincide con una presencia humana en el continente desde hace al menos 14.000 años y apunta a una migración ancestral que no ocurrió antes de hace 21.000 años.

Sin embargo, el registro genético todavía presenta grandes vacíos. Desde la secuenciación del primer genoma completo de una persona indígena antigua, un individuo de unos 4.000 años hallado en Groenlandia, los científicos han obtenido cerca de 250 genomas completos y datos genómicos de unos 1.200 individuos indígenas antiguos. Aun así, faltan muestras de regiones importantes. Potter y Hay señalaron que todavía no existen genomas antiguos publicados de las Grandes Llanuras.

Las huellas de hace 23.000 años abren nuevas preguntas sobre el poblamiento de América

Uno de los principales puntos de debate corresponde a White Sands, en Nuevo México, donde unas huellas humanas fueron datadas en unos 23.000 años. Si esa antigüedad es correcta, significaría que hubo personas en América antes del Último Máximo Glacial. Los habitantes actuales de Acoma Pueblo reconocen estas huellas como rastros de sus antepasados, según Potter y Hay.

No obstante, los datos genéticos actuales no muestran que aquella población haya aportado una cantidad importante de ascendencia a los antepasados de los pueblos indígenas contemporáneos. Los investigadores plantean dos posibilidades: que todavía no se haya identificado a sus descendientes en las muestras disponibles o que esa población haya contribuido con una proporción reducida de su herencia genética.

El genoma antiguo más temprano analizado hasta ahora corresponde a Anzick-1, un niño de unos 12.800 años cuyos restos aparecieron en Montana. A partir de su ADN y del de otros individuos antiguos, los investigadores sitúan la migración ancestral de los pueblos indígenas actuales no antes de hace 21.000 años. Aún hacen falta más muestras para establecer si existieron migraciones anteriores y cuál fue su relación con las poblaciones que dejaron evidencias arqueológicas más antiguas.

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