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Arqueólogos desenterraron un tesoro de oro en 22.000 bolsas de artefactos antiguos durante un estudio para una autopista

Los hallazgos permiten reconstruir parte de la vida cotidiana y las actividades comerciales de una comunidad celta que prosperó hace más de dos milenios.

En República Checa, se descubrió un asentamiento celta de 2.200 años de antigüedad que contiene varios cientos de monedas. Foto: Tomáš Mangel
En República Checa, se descubrió un asentamiento celta de 2.200 años de antigüedad que contiene varios cientos de monedas. Foto: Tomáš Mangel
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Trabajos arqueológicos realizados antes de la construcción de la autopista D35 en República Checa permitieron descubrir un asentamiento celta de unos 2.200 años de antigüedad. El sitio, ubicado cerca de Hradec Králové, en la región de Bohemia, ocupa unas 25 hectáreas y reveló miles de objetos, entre ellos monedas de oro y plata, joyas, cerámica, vidrio y ámbar del Báltico.

El hallazgo se produjo en 2023, cuando los arqueólogos inspeccionaban el terreno destinado a un proyecto de infraestructura, según indica un comunicado. Las excavaciones se prolongaron durante los dos años siguientes y permitieron identificar un asentamiento de una escala excepcional para la región.

El yacimiento pertenece a la cultura de La Tène, asociada con diferentes pueblos celtas que habitaron varias zonas de Europa durante la Edad del Hierro. Su tamaño, de aproximadamente 25 hectáreas, lo convierte en uno de los asentamientos de este tipo más grandes conocidos en Bohemia.

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Cientos de monedas de oro y plata entre miles de objetos

La cantidad de materiales recuperados refleja la importancia del sitio. Los primeros recuentos registraron unas 13.000 bolsas de artefactos, mientras que los registros posteriores del Museo de Bohemia Oriental elevaron la cifra hasta 22.000 bolsas. El material incluye desde objetos cotidianos hasta piezas de mayor valor, como monedas, joyas y otros objetos elaborados.

Entre los hallazgos hay varios cientos de monedas, algunas de oro y otras de plata. También se han recuperado más de 1.000 piezas de joyería, entre ellas fíbulas de bronce y hierro, fragmentos de brazaletes, componentes metálicos de cinturones y cuentas de vidrio.

El asentamiento también contenía cerámica fina, ámbar del Báltico y otros objetos que muestran que sus habitantes participaban en actividades de producción y comercio. Los arqueólogos han identificado además instalaciones relacionadas con la fabricación de objetos, lo que apunta a la presencia de artesanos especializados.

La ausencia de fortificaciones resulta especialmente llamativa. El sitio no estaba protegido por grandes murallas defensivas, pese a su considerable tamaño. Para los investigadores, esta característica, combinada con la abundancia de bienes procedentes de distintas regiones, sugiere que el asentamiento pudo desempeñar un papel importante en las redes comerciales de la época.

La gran cantidad de ámbar también es significativa. Este material procedía de las regiones del mar Báltico y circulaba hacia Europa central a través de rutas comerciales de larga distancia. El asentamiento presenta características similares a otros sitios vinculados con el denominado corredor de la ruta del ámbar.

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¿Quiénes vivían en este asentamiento celta?

La identidad exacta de sus habitantes todavía no está clara. Tradicionalmente, los pueblos celtas de Bohemia han sido relacionados con los Boii, un grupo mencionado en las fuentes antiguas. Sin embargo, no existen pruebas suficientes para afirmar que esta comunidad concreta perteneciera a ese pueblo.

Tomáš Mangel, profesor de arqueología de la Universidad de Hradec Králové y uno de los investigadores del proyecto, explicó a Live Science que las investigaciones recientes solo permiten afirmar que los Boii estuvieron asentados en algún lugar de Europa Central. Además, en el nuevo yacimiento no se han encontrado inscripciones que permitan identificar de manera precisa a sus habitantes.

El descubrimiento también ayuda a los arqueólogos a comprender mejor cómo estaban organizados los asentamientos entre los siglos III y I a. C. La combinación de viviendas, espacios de producción, objetos de lujo y evidencias de intercambio comercial muestra que estas comunidades podían desempeñar funciones económicas importantes mucho antes de la expansión del Imperio romano por la región.

Los trabajos de excavación han terminado por ahora, pero el análisis y la catalogación de los materiales continúan. Los objetos recuperados permitirán estudiar con mayor detalle las actividades económicas, las relaciones comerciales y la vida cotidiana de las personas que habitaron este enorme asentamiento hace unos 2.200 años.

El Museo de Bohemia Oriental prepara además una exposición con parte de los hallazgos, que permitirá al público conocer algunos de los objetos recuperados durante una de las excavaciones arqueológicas más importantes realizadas recientemente en República Checa.

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