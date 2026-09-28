Arqueólogos descubren una monumental residencia romana: suelos multicolores, muebles de bronce y cerámica de alta calidad

Una excavación en la antigua fortaleza romana de Novae, en el norte de Bulgaria, sacó a la luz un extenso complejo residencial de unos 3.000 metros cuadrados. El sitio se encuentra en la ribera sur del Danubio y fue una de las principales bases militares de Roma en esta zona del imperio. Allí permaneció de forma permanente la Legio I Italica, una legión fundada durante el siglo I d. C.

El equipo de arqueólogos de la Universidad de Varsovia considera que el inmueble pudo ser el praetorium, la residencia del legado responsable del mando de la legión. La presencia de un gran complejo privado de baños constituye uno de los principales indicios, ya que las fortalezas romanas solían contar con instalaciones termales de uso colectivo para los soldados. La magnitud y el carácter privado de estas dependencias apuntan hacia un ocupante de elevada posición.

¿La residencia perteneció al comandante de la Legio I Italica?

El director del Centro de Investigación sobre la Antigüedad del Sudeste de Europa de la Universidad de Varsovia, el profesor Piotr Dyczek, señaló que la construcción corresponde, con mayor probabilidad, al praetorium. Sin embargo, esta identificación todavía debe confirmarse. De ser correcta, el hallazgo permitiría estudiar uno de los pocos ejemplos extensos de una residencia destinada al máximo responsable de una legión romana.

Figurilla que representa al dios Príapo. Foto: Krzysztof Narloch

La importancia de Novae radica también en el estado de conservación y en las características del complejo. Muchos asentamientos militares romanos conocidos se encuentran debajo de ciudades modernas, por lo que las posibles residencias de sus comandantes solo aparecen como restos fragmentarios. En este caso, los investigadores disponen de una superficie amplia para analizar la organización y las características de un edificio de alto rango.

Hallazgos que revelan el lujo y la importancia del edificio

Los trabajos proporcionaron fragmentos de yeso pintado, pavimentos elaborados con ladrillos de distintos colores, piezas de mobiliario de bronce, figurillas y cerámicas de gran calidad. Entre las piezas destaca una pequeña representación de Príapo, una figura poco común en esta región: solo se conocen unos pocos ejemplares comparables en el área del Bajo Danubio.

Figurilla que representa la cabeza del dios Mitra. Foto: Krzysztof Narloch

También aparecieron la cabeza del dios Mitra, dos altares con inscripciones —uno de ellos casi completo— y una sección de una cabeza de mármol vinculada a un retrato imperial oficial. Otro objeto poco habitual es un remate con forma de piña de pino. Los elementos asociados con tradiciones religiosas orientales y egipcias podrían indicar que algunos soldados de Novae habían servido o viajado antes por otras regiones del Imperio romano.

Los restos ávaros y la búsqueda del antiguo puerto de Novae

Las excavaciones aportaron además evidencias de la presencia de los ávaros, un pueblo nómada que llegó a Europa durante el siglo VI d. C. Los arqueólogos localizaron varias estructuras semienterradas con hornos o fogones. Una de ellas, de dimensiones excepcionales, pudo pertenecer a un líder local, mientras otras viviendas apenas alcanzaban unos cinco metros cuadrados. Un pendiente ávaro destaca por ser, según los investigadores, el primero de su tipo hallado en el norte de Bulgaria.

El bajo nivel actual del Danubio abrió otra posibilidad: inspeccionar sectores que suelen quedar bajo el agua. Allí aparecieron restos arquitectónicos, fragmentos de cerámica y tejas romanas. Estos indicios podrían ayudar a ubicar el antiguo puerto de Novae, cuya localización continúa sin resolverse y que permitiría conocer mejor las conexiones de la fortaleza con las redes militares y comerciales del Danubio.