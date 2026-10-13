Capturan en Huachipa a tío de ‘Pequeño J’, buscado en Argentina por triple feminicidio

El detenido es uno de los más buscados en Argentina.

El detenido es uno de los más buscados en Argentina.

La Policía Nacional del Perú capturó en Huachipa, distrito de Ate, a Luis Alan Valverde Rodríguez, alias 'Papá', tío de Tony Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J', quien es investigado por el triple feminicidio de tres mujeres ocurrido en Argentina en septiembre de 2025. El detenido tenía una orden de captura internacional y una notificación roja de Interpol por el presunto delito de homicidio agravado.

Según información policial, Valverde Rodríguez sería el cabecilla de la organización criminal Valverde, dedicada presuntamente al tráfico de cocaína en Argentina. Su captura estuvo a cargo de agentes de la División de Inteligencia contra el Crimen Transnacional de la Dirección de Asuntos Internacionales (Dirasint).

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Detenido intentó evadir a la Policía con identidad falsa

Durante la intervención, realizada en Huachipa, el investigado habría intentado evitar su identificación al presentar un documento nacional de identidad (DNI) con su fotografía, pero con datos falsos. En ese momento, se identificó como Miguel Celestino.

Tras verificar su identidad, los agentes lo trasladaron a la sede de Interpol en Surco para continuar con las diligencias correspondientes. De acuerdo con la información proporcionada, el detenido deberá ser puesto a disposición del juzgado competente de Lima Este y permanecer bajo custodia mientras avanzan los procedimientos judiciales para su eventual extradición a Argentina.

Es tío de 'Pequeño J', investigado por triple feminicidio

Luis Valverde Rodríguez es tío de Tony Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', señalado como presunto integrante de la organización vinculada al secuestro, tortura y asesinato de tres mujeres en Argentina, entre ellas una adolescente de 15 años. El crimen, ocurrido en septiembre de 2025, conmocionó al país debido a la violencia ejercida contra las víctimas y a la difusión en vivo del homicidio a través de una red social.

'Pequeño J' fue capturado en Perú días después del triple crimen y posteriormente trasladado a Argentina, donde permanece recluido mientras afronta las investigaciones judiciales. La detención de su tío representa un nuevo avance en las pesquisas sobre la presunta estructura criminal y sus conexiones.

Según información periodística difundida el año pasado, durante el allanamiento de un inmueble vinculado a la pareja de 'Pequeño J' en Argentina se encontró una constancia de una remesa a nombre de Luis Valverde Rodríguez. Este elemento habría permitido establecer una conexión financiera que ahora forma parte de los antecedentes del caso.

Antecedentes por extorsión y robo agravado

Valverde Rodríguez es natural de La Libertad y registra antecedentes policiales y penitenciarios en Perú. En 2013 fue detenido y presentado por la Policía bajo el alias de 'Serranasho', señalado entonces como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos de Nuevo Jerusalén, vinculada a actividades de extorsión.

Asimismo, estuvo recluido en el penal El Milagro, en Trujillo, en 2007 y en 2020 por el delito de robo agravado, según la información proporcionada.

Las autoridades peruanas deberán continuar con los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación judicial y tramitar su eventual entrega a la justicia argentina, donde es requerido por el presunto delito de homicidio agravado.