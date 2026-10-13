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Hallan presunto explosivo y amenaza dirigida a Keiko Fujimori frente al penal Ancón II: "Basta ya de muertes. Haga algo"

La carta exige a Keiko Fujimori tomar acciones frente a organizaciones criminales en Lima y menciona que Jhon Barba continúa delinquiendo desde prisión. Las autoridades investigan el incidente.

Equipo de UDEX acudió al lugar para las diligencias respectivas.
Equipo de UDEX acudió al lugar para las diligencias respectivas. | Composición LR
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Un paquete que contenía una caja de zapatos, un presunto artefacto explosivo y una amenaza escrita a mano fue hallado durante las primeras horas de este martes en los exteriores del penal Ancón II. Según información policial, el manuscrito está dirigido a Keiko Fujimori y denuncia que Jhon Barba, alias 'Jhon Jairo', presunto lugarteniente de El Monstruo, continuaría ordenando asesinatos y coordinando actividades criminales desde prisión.

UDEX inspeccionó paquete sospechoso en el ingreso al penal

El objeto fue encontrado a un costado de la tranquera de ingreso al establecimiento penitenciario, lo que motivó la activación de los protocolos de seguridad. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para inspeccionar el paquete y determinar si contenía material reactivo o si se trataba de un elemento utilizado para intimidar a las autoridades.

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Las fuerzas de seguridad acordonaron el perímetro mientras los especialistas realizaban las diligencias técnicas correspondientes. Hasta el momento, la información proporcionada no confirma que el paquete haya contenido una carga explosiva operativa.

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Carta exige a Keiko Fujimori medidas contra presuntas redes criminales

En el manuscrito, el autor exhorta a Keiko Fujimori a tomar medidas frente a las muertes y extorsiones que atribuye a organizaciones criminales que operarían en Lima norte y otras zonas del país. Además, exige el traslado de los internos señalados a la Base Naval del Callao y cuestiona la presunta capacidad de estas redes para continuar delinquiendo desde los centros penitenciarios.

"Basta ya de muertes en el cono norte. Haga algo", se lee al inicio del mensaje, que también acusa a Jhon Barba de utilizar celulares para presuntamente coordinar crímenes desde el penal. Estas afirmaciones corresponden al contenido de la nota y no constituyen, por sí mismas, hechos verificados.

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Policía revisa cámaras para identificar a quien dejó la caja

Como parte de las investigaciones, los agentes revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas cerca del punto donde fue abandonado el paquete. Los registros podrían ayudar a establecer la hora del incidente, la ruta utilizada y la identidad de la persona que dejó la caja en los exteriores del recinto.

Las autoridades también recopilaron el manuscrito para someterlo a los peritajes correspondientes. Las diligencias buscan determinar la naturaleza del presunto explosivo, identificar a los responsables y establecer el propósito del mensaje.

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