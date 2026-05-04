Perú extradita a ‘Pequeño J’ a Argentina por caso de triple feminicidio | La República. | Joel Robles.

Perú extradita a ‘Pequeño J’ a Argentina por caso de triple feminicidio | La República. | Joel Robles.

En un operativo ejecutado de madrugada y bajo estrictas medidas de seguridad, el Perú concretó este 4 de mayo la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, señalado como principal sospechoso de un triple feminicidio en Argentina. El traslado cerró un proceso de más de siete meses que combinó decisiones judiciales, coordinación internacional y un despliegue policial de alto nivel.

La operación comenzó a las 4:15 a. m. en el penal de Ancón II, donde el interno cumplía prisión preventiva. Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaron la entrega formal a INTERPOL Lima, en cumplimiento de un requerimiento internacional por homicidio agravado. El procedimiento incluyó custodia reforzada, verificación médica previa y la firma de la documentación oficial.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA RECHAZA AUDITORÍA DE JNJ Y EL "PROFE" SIGUE DELINQUIENDO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Con ese paso, se activó la fase más sensible: el traslado. Bajo control de la Policía Nacional, ‘Pequeño J’ fue conducido hacia la Dirección de Aviación Policial, en un desplazamiento considerado de alto riesgo. La PNP aplicó protocolos estrictos —rutas seguras, vigilancia permanente y coordinación en tiempo real— para garantizar la integridad del detenido y evitar cualquier incidente. La operación se ejecutó sin contratiempos.

Una extradición que tomó siete meses

El camino hasta este desenlace empezó el 30 de setiembre de 2025, cuando Valverde fue detenido en Perú tras una alerta internacional. Un día después, la Fiscalía activó el mecanismo de cooperación judicial, dando inicio formal al proceso.

El 6 de octubre, la solicitud fue remitida al Poder Judicial, que la admitió y la elevó a la Corte Suprema el 3 de noviembre. Apenas dos semanas después, el 19 de noviembre, el máximo tribunal declaró procedente la extradición.

Con el aval judicial, el caso pasó al Ejecutivo: el 31 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la entrega mediante resolución suprema, comunicada oficialmente a Argentina. Desde entonces, se afinó la coordinación logística y diplomática que permitió concretar el traslado este 4 de mayo.

Lo que le espera en Argentina

Tras su salida del país, el acusado fue trasladado hacia Buenos Aires y se prevé su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este mismo lunes. Luego será puesto a disposición del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Morón, quien investiga el caso. Su indagatoria está prevista para el martes.

Valverde, de 20 años, es señalado como presunto autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurridos en septiembre de 2025 en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Según la principal hipótesis fiscal, el crimen habría sido una represalia vinculada a una organización narcocriminal, que buscaba recuperar droga presuntamente robada por personas cercanas a las víctimas. El expediente sostiene que el ataque fue planificado y ejecutado por una estructura con roles definidos y al menos una decena de implicados.

Un caso de presunta violencia narco

Las tres jóvenes fueron captadas con engaños en La Matanza y trasladadas a un inmueble que, según la investigación, funcionaba como centro de operaciones del grupo criminal. Tras el crimen, sus cuerpos fueron enterrados en el lugar y el vehículo utilizado fue incendiado para borrar evidencias.

La causa incluye cargos por homicidio agravado, secuestro coactivo y participación en organización criminal, con agravantes como alevosía, ensañamiento y violencia de género. En el caso de una de las víctimas, la imputación se agrava por tratarse de una menor de edad.

En paralelo, familiares de las víctimas han convocado movilizaciones en Argentina para exigir justicia, en la antesala de la llegada del principal acusado.

Con la entrega de ‘Pequeño J’, el Estado peruano culmina un proceso de extradición considerado complejo, que puso a prueba los mecanismos de cooperación judicial internacional. Ahora, el caso entra en una nueva etapa: la de su juzgamiento en Argentina, donde deberá responder por uno de los crímenes más impactantes de los últimos meses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.