Conciertos noviembre 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para los próximos eventos musicales en Perú Destacados intérpretes como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, The Strokes y Christina Aguilera se subirán al escenario, ofreciendo una variedad musical en Lima que incluye rock, salsa y pop.

Noviembre de 2026 se presenta como un mes clave para la música en Lima, con conciertos de artistas internacionales en recintos icónicos de la ciudad. Foto: composición LR/Sandy Carrión

Noviembre de 2026 se presenta como un mes clave para la música en Lima, con conciertos de artistas internacionales en recintos icónicos de la ciudad. Foto: composición LR/Sandy Carrión

A solo dos meses de finalizar el 2026, noviembre se perfila como un mes clave para los conciertos en Perú. Lima albergará a destacados intérpretes y bandas internacionales de diversos géneros, como rock, salsa, pop, balada y música urbana. Los shows se llevarán a cabo en recintos emblemáticos como el Estadio Nacional, el Estadio San Marcos, Costa 21, el Parque de la Exposición y el renovado Arena 1.

El itinerario del mes reúne a grandes figuras como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, María Becerra, Ozuna, Farruko, The Strokes, Christina Aguilera, Gorillaz y Omar Courtz, entre otros. Encuentra a continuación la información completa sobre fechas, horarios, escenarios, tarifas de boletos, detalles de las giras y los repertorios confirmados para estos eventos.

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Lista de conciertos para noviembre 2026

Humbe - 1 de noviembre

Humberto Rodríguez Terrazas, conocido como Humbe, llega a Lima como parte de su gira internacional 'Dueños de los cielos tour'. El artista ofrecerá un espectáculo este domingo 1 de noviembre en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. No faltarán temas como 'Fantasmas', 'Patada de ahogado', 'Amor de cine', 'Morfina' y 'Te lo prometo'. Las entradas están disponibles exclusivamente en Teleticket.

María Becerra - 4 de noviembre

La cantante María Becerra se presentará el miércoles 4 de noviembre en Costa 21. El concierto forma parte de su 'Quimera Tour', gira con la que presenta su más reciente etapa musical y el concepto de su tercer álbum de estudio, 'Quimera', publicado en noviembre de 2025. Durante el show, la reconocida 'Nena de Argentina' interpretará algunos de sus principales éxitos, entre ellos 'Corazón vacío', 'Adiós', 'Miénteme', 'Ojalá' y 'Qué más pues?'. Los boletos se pueden adquirir en Teleticket.

Myriam Hernández - 6 de noviembre

Myriam Hernández, una de las intérpretes más influyentes de la música latinoamericana, vuelve a Perú como parte de su renovada gira internacional 'Tauro World Tour 2026 / + y más...'. La cantante chilena, quien ofreció dos exitosos conciertos en Lima el año pasado, se reencontrará con sus seguidores peruanos este viernes 6 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. No faltarán temas como 'El hombre que yo amo', 'Huele a peligro', 'La fuerza del amor' y 'Se me fue', junto con nuevas versiones y composiciones que reflejan la evolución de su propuesta artística. Las entradas se pueden adquirir a través de Teleticket.

Marco Antonio Solís - 7 de noviembre

Marco Antonio Solís, una de las figuras más importantes de la historia de la música latina, regresa a Lima como parte de su gira mundial 'Gratitud Tour 2026', en una noche que promete estar llena de emoción, romanticismo y los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones. El ídolo mexicano se reencontrará con el público peruano el sábado 7 de noviembre en Arena 1.

Durante su retorno a Perú, el artista mexicano que fue parte de Los Bukis interpretará lo mejor de su repertorio, incluyendo himnos inolvidables como 'Si no te hubieras ido', 'Tu cárcel', 'Mi eterno amor secreto', 'Dios bendiga nuestro amor', 'Dónde vamos a parar' y 'Cómo fui a enamorarme de ti', entre otras. Aún quedan boletos en Ticketmaster y descuentos del 35% para clientes BBVA.

Juan Luis Guerra y Carlos Vives - 7 de noviembre

El vallenato, el merengue, la bachata y los ritmos caribeños se apoderarán del Estadio San Marcos este 7 de noviembre, fecha que marcará la unión de Juan Luis Guerra y Carlos Vives, dos referentes indiscutibles de la música latinoamericana. Los artistas internacionales serán parte del espectáculo 'Latin Lima Dúo', una cita para cantar, bailar y celebrar algunos de los sonidos que han definido la identidad musical de la región. Las entradas están a la venta en Ticketmaster. La zona Tribuna ya está agotada.

Sound Music Fest - 7 de noviembre

Esa misma fecha, pero en el Estadio Nacional, se realizará el 'Sound Music Fest', un festival que reunirá en una misma fecha a grandes exponentes del género como Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán, además de destacados DJs de la escena nacional. Este evento para los amantes de la música urbana se llevará a cabo el 7 de noviembre y las entradas se pueden conseguir por Joinnus. Aún hay descuento del 20% para clientes Interbank.

Sound Music Fest: Golden Years Edition - 14 de noviembre

Después de más de dos décadas de carrera y de varios intentos fallidos por traerla al país, Christina Aguilera pisará por primera vez un escenario en Lima. La intérprete estadounidense encabezará la nueva edición del Sound Music Fest, una jornada titulada 'Golden Years Edition' que reunirá a cuatro artistas de distintas generaciones en una sola noche de pop, dance y nostalgia.

Además de Christina Aguilera, se suman otros artistas de talla internacional como Flo Rida, Marshmello y el grupo peruano Ádammo. Este evento está programado para el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas del Sound Music Festival estarán disponibles a través de Joinnus y hay descuento del 20% por Semana de la música.

The Strokes - 20 de noviembre

La banda de indie rock estadounidense The Strokes vuelve a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores como parte de su gira 'Reality Awaits'. Este concierto, que promete ser explosivo e inolvidable, está programado para el 20 de noviembre en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más grandes de la capital. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Omar Courtz - 28 de noviembre

El artista puertorriqueño Omar Courtz, también reconocido como 'Ousi', ofrecerá un concierto en Lima, el cual está programado para el sábado 28 de noviembre en Arena 1, San Miguel. No faltarán temas como 'Koko', 'Una noti', 'Wo oh oh', 'Forever tu gantel', '¿Qué vas a hacer hoy?', 'Luces de colores' y 'De lejitos remix', temas que acumulan millones de escuchas y han reforzado su imagen como una de las grandes promesas del movimiento urbano. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.