El Agustino: queman dos mototaxis y un puesto de comida; vecinos exigen mayor seguridad en la zona

Incendio de mototaxis y puesto de frituras en El Agustino genera preocupación entre vecinos

Incendio de mototaxis y puesto de frituras en El Agustino genera preocupación entre vecinos

Dos mototaxis y un puesto de venta de frituras fueron incendiados frente a una vivienda de la calle Tranquilino, en el distrito de El Agustino. El ataque ocurrió cerca de las 10.00 p. m. del domingo 11 de octubre, mientras los propietarios descansaban en el inmueble. El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes reclamaron mayor presencia del Serenazgo y de la Policía Nacional ante los robos que se registran en la zona.

De acuerdo con la información policial, los presuntos responsables se acercaron a los vehículos estacionados y cubiertos frente a la vivienda y les prendieron fuego. Las llamas destruyeron por completo ambas mototaxis y alcanzaron la parte superior de un carrito de venta de frituras nocturnas.

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Tres unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio y evitar que se propagara. Sin embargo, la intensidad de las llamas dejó las dos unidades de transporte reducidas a estructuras metálicas.

Policía investiga posible rencilla familiar

Los agentes de la comisaría de San Cayetano informaron que los propietarios no quisieron formalizar una denuncia por el ataque. Según indicaron a la Policía, el hecho estaría relacionado con una presunta rencilla familiar y prefieren resolver el problema de manera privada. Esta versión aún debe ser corroborada durante las investigaciones.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían contribuir a identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del incendio.

Vecinos denuncian robos y piden mayor patrullaje

El ataque también generó temor entre los residentes de la calle Tranquilino, quienes señalaron que la zona registra problemas de inseguridad y reclamaron mayor presencia de los agentes municipales y policiales.

Una vecina cuestionó la frecuencia del patrullaje del Serenazgo y advirtió sobre los robos en la primera cuadra. "Muy poco (pasa el Serenazgo). Ya cuando el muerto está, recién vienen, en verdad. No vienen acá mucho, es que es peligroso por acá, en la primera cuadra mucho roban", declaró.

Ante esta situación, los residentes pidieron a las autoridades distritales y a la Policía reforzar el patrullaje para prevenir nuevos hechos delictivos.