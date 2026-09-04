Hombre muere al caer de escalera mientras colocaba propaganda política en El Agustino

El hombre falleció tras caer violentamente contra el pavimento desde una escalera en el distrito de El Agustino. | Composición LR

El hombre falleció tras caer violentamente contra el pavimento desde una escalera en el distrito de El Agustino. | Composición LR

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Un hombre de 58 años, identificado como Enrique Milla Ortiz, murió luego de caer violentamente contra el pavimento mientras realizaba trabajos de instalación de propaganda política en el distrito de El Agustino. El accidente ocurrió en la cuadra 9 del jirón Las Esmeraldas, en la Cooperativa de Vivienda Huancayo.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, Milla se encontraba subiendo por una escalera hacia el techo de un inmueble para colocar un panel publicitario. La estructura habría perdido estabilidad cuando el trabajador que la sostenía se apartó momentáneamente para recoger el banner.

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El hombre perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura. Aunque sus compañeros se acercaron tras el accidente para verificar su estado, Enrique Milla falleció como consecuencia de la caída.

Cámaras registraron el accidente

Las cámaras de seguridad de la zona captaron los momentos previos al accidente. En las imágenes se observa a Milla junto a otros trabajadores y una furgoneta que trasladaba material publicitario.

El vehículo llevaba una gráfica en la que aparecía el apellido del alcalde de El Agustino, Richard Soria, así como el nombre de su agrupación política. El material estaría relacionado con la campaña de Soria, quien busca la reelección al frente de la Municipalidad de El Agustino.

Tras la caída, las cámaras también registraron cómo uno de los trabajadores, quien vestía una polera roja, retiró rápidamente la escalera del lugar. Mientras tanto, otros dos integrantes del grupo se aproximaron al hombre que permanecía tendido sobre el pavimento.

Vecinos de la zona cuestionaron las circunstancias en las que se desarrollaban estos trabajos y señalaron que la víctima pudo haber recibido asistencia en los primeros minutos posteriores al accidente.

Familia cuestiona condiciones laborales

Hasta el lugar llegó el hijo de Enrique Milla, quien reclamó explicaciones por lo ocurrido y cuestionó la aparente falta de auxilio hacia su padre inmediatamente después de la caída.

Los familiares sostuvieron, además, que Milla había trabajado durante más de 15 años para la Municipalidad de El Agustino y que anteriormente se desempeñó como conductor de serenazgo. También expresaron su preocupación por las condiciones en las que habría desarrollado sus labores y por la falta de beneficios laborales que, según afirmaron, habría tenido durante ese periodo.

Sin embargo, el alcalde Richard Soria negó que Milla mantuviera actualmente un vínculo laboral con la Municipalidad de El Agustino. El burgomaestre expresó sus condolencias a los familiares y rechazó que el fallecimiento sea utilizado con fines políticos.

La presencia de propaganda vinculada a la campaña de Soria y la relación que habría tenido la víctima con la comuna serán materia de investigación para determinar quién contrató a los trabajadores, bajo qué condiciones realizaban la instalación y si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes.

Las autoridades deberán establecer también las circunstancias exactas que provocaron la caída y determinar eventuales responsabilidades por la muerte de Enrique Milla Ortiz.