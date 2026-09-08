El megaproyecto de S/89 millones que unirá San Juan de Lurigancho y El Agustino ya tiene 80% de avance
El puente Próceres permitirá mejorar la conexión vial entre ambos distritos mediante dos estructuras de 91 metros sobre el río Rímac. La obra comprende uno coma 62 kilómetros y beneficiará a más de 200.000 habitantes.
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El puente Próceres, proyecto vial que conectará San Juan de Lurigancho (SJL) y El Agustino sobre el río Rímac, registra un 80,64% de avance. La obra, valorizada en S/89,90 millones, busca agilizar el tránsito vehicular y peatonal y reducir la congestión en este sector de Lima.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó sobre el avance tras una inspección en la zona. El proyecto se ejecuta en el eje de la avenida Próceres de la Independencia, entre el Malecón de Amistad y la avenida Plácido Jiménez, y comprende uno coma 62 kilómetros de intervención.
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¿Cómo será la obra?
El proyecto contempla dos puentes de 91 metros cada uno, uno para cada sentido de circulación, que cruzarán el río Rímac y complementarán a los puentes Chinchaysuyo y Pirámides del Sol. La nueva infraestructura permitirá mejorar el desplazamiento entre SJL y El Agustino y beneficiará a más de 200.000 habitantes.
La intervención también comprende la instalación de señalización vial y semáforos, así como la implementación de paraderos peatonales, senderos y áreas verdes. Con estos trabajos, la MML busca ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.
Preparado ante El Niño
Por su ubicación sobre el río Rímac, el proyecto incorpora medidas de prevención ante posibles eventos asociados al fenómeno de El Niño. Estas acciones forman parte de las medidas de la comuna limeña para reducir riesgos y proteger a la población frente a fenómenos naturales.
Durante la inspección, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, verificó el avance de los trabajos y destacó que la obra permitirá mejorar la movilidad y fortalecer la conexión entre ambos distritos.
Con más del 80% de ejecución, el puente Próceres entra en su etapa final y sumará una nueva alternativa para el tránsito entre San Juan de Lurigancho y El Agustino.