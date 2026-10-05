Arequipa: votos blancos y nulos ganan a único candidato que postulaba para ser alcalde de Lari

Rómulo Suyco Panta, candidato de Somos Perú y único postulante a la alcaldía del distrito de Lari, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, no logró ser elegido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con el 100 % del cómputo de la ONPE, obtuvo 188 votos, mientras que 407 fueron en blanco y 81 nulos. De esta manera, los votos blancos y nulos arrasaron la oportunidad de que Rómulo sea alcalde.

Algunos pobladores de Caylloma dijeron que otras personas también aspiraban a ser alcaldes pero tuvieron problemas con su inscripción y no pudieron hacerlo.

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votos blancos y nulos ganan a único candidato que postulaba para ser alcalde de Lari

Le vuelve a pasar

El resultado tiene un antecedente particular. En las elecciones municipales de 2022, Suyco Panta también fue el único candidato a la alcaldía de Lari, pero nuevamente los votos en blanco y nulos superaron los obtenidos por su candidatura. Debido a este resultado, el distrito participó posteriormente en las Elecciones Municipales Complementarias de 2023.

Para los comicios de este año, Suyco Panta volvió a postular por Somos Perú. Durante su campaña se presentó ante la población como hijo y nieto de agricultores y ganaderos de Lari. En una publicación difundida antes de las elecciones, anunció su candidatura para el periodo 2027-2030 y señaló que buscaba asumir la alcaldía con una propuesta centrada en la ejecución de obras públicas.

Con el 100 % del cómputo de la ONPE, el caso de Lari queda ahora a la espera de las decisiones de las autoridades electorales. El resultado vuelve a marcar un hecho particular en este distrito de Caylloma: por segunda vez, Rómulo Suyco Panta fue el único candidato a la alcaldía, pero los votos blancos y nulos terminaron superando ampliamente los obtenidos por su candidatura.