Papa León XIV se pronuncia sobre su visita al Perú tras anunciar que será operado del pulmón: "Agradezco sus oraciones"

A pesar de la intervención, el pontífice confirmó su visita pastoral al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, que incluye cinco ciudades.

A pesar de la intervención, el pontífice confirmó su visita pastoral al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, que incluye cinco ciudades. Foto: composición LR

El papa León XIV anunció que será sometido a una operación en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante unos controles médicos recientes. El pontífice informó el domingo 11 de octubre que la lesión fue localizada en una fase muy inicial y que los especialistas recomendaron intervenir. Según la Santa Sede, el procedimiento requerirá una hospitalización posoperatoria de aproximadamente una semana.

Pese a este anuncio, el sumo pontífice se refirió a su próxima visita pastoral al Perú y agradeció las oraciones de los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma. Durante el Ángelus, expresó su reconocimiento a los fieles que participaron en la procesión dedicada al Cristo Moreno y reiteró su agradecimiento por las plegarias relacionadas con su viaje al país, previsto para noviembre de 2026.

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Papa León XIV confirma su visita al Perú en noviembre de 2026: estas son las cinco ciudades que recorrerá

La visita pastoral del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá cinco ciudades: Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa, según la información difundida por Vatican News. El itinerario fue mencionado durante las actividades religiosas que la comunidad peruana residente en Roma organizó en honor al Señor de los Milagros.

Tras el rezo del Ángelus, el pontífice saludó desde la ventana del Palacio Apostólico a los integrantes de la hermandad y a los fieles que participaron en la procesión dedicada a la imagen de Cristo crucificado.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a cuantos han participado en la procesión con la venerada imagen del Crucificado. Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, sentenció.

¿Cuándo operarán al papa León XIV y cuánto tiempo permanecerá hospitalizado tras la intervención pulmonar?

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que la operación del papa está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el período de hospitalización posterior sería de aproximadamente siete días. El procedimiento tiene como objetivo retirar el nódulo pulmonar detectado durante los recientes controles médicos.