Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Papa León XIV se pronuncia sobre su visita al Perú tras anunciar que será operado del pulmón: "Agradezco sus oraciones"

La Santa Sede informó que el procedimiento requerirá una hospitalización de aproximadamente una semana. A pesar de esto, el pontífice reafirmó su compromiso con su visita a Perú.

A pesar de la intervención, el pontífice confirmó su visita pastoral al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, que incluye cinco ciudades.
A pesar de la intervención, el pontífice confirmó su visita pastoral al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, que incluye cinco ciudades.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV anunció que será sometido a una operación en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante unos controles médicos recientes. El pontífice informó el domingo 11 de octubre que la lesión fue localizada en una fase muy inicial y que los especialistas recomendaron intervenir. Según la Santa Sede, el procedimiento requerirá una hospitalización posoperatoria de aproximadamente una semana.

Pese a este anuncio, el sumo pontífice se refirió a su próxima visita pastoral al Perú y agradeció las oraciones de los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma. Durante el Ángelus, expresó su reconocimiento a los fieles que participaron en la procesión dedicada al Cristo Moreno y reiteró su agradecimiento por las plegarias relacionadas con su viaje al país, previsto para noviembre de 2026.

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Papa León XIV será operado del pulmón y permanecerá hospitalizado: ¿está en riesgo su visita al Perú en noviembre?

lr.pe

Papa León XIV confirma su visita al Perú en noviembre de 2026: estas son las cinco ciudades que recorrerá

La visita pastoral del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá cinco ciudades: Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa, según la información difundida por Vatican News. El itinerario fue mencionado durante las actividades religiosas que la comunidad peruana residente en Roma organizó en honor al Señor de los Milagros.

Tras el rezo del Ángelus, el pontífice saludó desde la ventana del Palacio Apostólico a los integrantes de la hermandad y a los fieles que participaron en la procesión dedicada a la imagen de Cristo crucificado.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a cuantos han participado en la procesión con la venerada imagen del Crucificado. Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, sentenció.

Puedes ver

¿El nódulo pulmonar del papa León XIV podría ser cáncer? Doctor Elmer Huerta qué es y qué riesgo existe en operación

lr.pe

¿Cuándo operarán al papa León XIV y cuánto tiempo permanecerá hospitalizado tras la intervención pulmonar?

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que la operación del papa está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el período de hospitalización posterior sería de aproximadamente siete días. El procedimiento tiene como objetivo retirar el nódulo pulmonar detectado durante los recientes controles médicos.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: horario y canal de tv dónde ver el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿Por qué los pájaros no se electrocutan al posarse sobre cables de alta tensión? La respuesta está en una clave de la física

Buenas noticias para la ciencia en América Latina: un país ingresa a una red mundial que investiga el clima y los océanos de la Antártida

Sociedad

Nani Pease: “No es que los peruanos tengamos mala memoria, es que hay voluntades políticas de olvido”

Temblor en Perú, hoy domingo 11 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Elecciones regionales quedan marcadas por la violencia: un muerto y enfrentamientos en todo el país

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Gobierno nombra embajadores a Elmer Schialer en Canadá y a José Barba Caballero en Costa Rica

Gobierno plantea regulación de armas de fuego de uso civil