¿Lloverá en Lima? Senamhi pronostica lloviznas ligeras a moderadas y ráfagas de viento hasta este jueves 26 de noviembre En Lima, se esperan lluvias principalmente en áreas cercanas al litoral, junto con niebla y nubosidad durante las noches y madrugadas. El pronóstico incluye afectaciones en regiones costeras de otras localidades.

El litoral peruano enfrentará condiciones de humedad y lloviznas hasta el 26 de noviembre, según el Senamhi. Se prevén precipitaciones moderadas en la costa central y sur.

El litoral peruano enfrentará condiciones de humedad y lloviznas hasta el 26 de noviembre, según el Senamhi. Se prevén precipitaciones moderadas en la costa central y sur. Foto: Andina/Composición LR

Los próximos días estarán marcados por condiciones de humedad y precipitaciones en distintos puntos del litoral peruano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lloviznas de ligera a moderada intensidad continuarán en la costa central y sur hasta el jueves 26 de noviembre, acompañadas por un incremento en la velocidad del viento.

En Lima, el pronóstico contempla precipitaciones principalmente en los sectores cercanos al litoral. Además, se espera la presencia de cielo cubierto, niebla y neblina durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones también podrían presentarse en localidades de otras regiones costeras.

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Senamhi detalla qué zonas de Lima y otras regiones tendrán lloviznas hasta el 26 de noviembre

Para el martes 24 de noviembre, el Senamhi estima acumulados de entre 0,5 y 0,8 milímetros por día en la costa central, incluida la zona sureste de Lima. Estas precipitaciones estarán acompañadas por una mayor presencia de humedad y nubosidad en sectores próximos al mar.

El pronóstico también comprende localidades de la costa sur. En Arequipa, las provincias consideradas son Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay, donde se esperan acumulados de entre 0,5 y 2,5 milímetros diarios. En Moquegua, la previsión alcanza a Mariscal Nieto e Ilo, mientras que en Tacna comprende las provincias de Jorge Basadre y Tacna. Para estos últimos sectores se estiman valores similares, con acumulados de hasta 0,5 milímetros por día en otras zonas de la costa sur. Ica, específicamente la provincia de Nasca, también figura entre los territorios que podrían presentar estas condiciones meteorológicas.