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Migraciones expulsa a 78 extranjeros tras operativos por ingreso irregular a Perú

Los operativos incluyeron intervenciones en vías de acceso, bares y discotecas, donde se realizaron 33 acciones de fiscalización para verificar la situación migratoria.

Migraciones refuerza control migratorio en Piura con 33 operativos
Migraciones refuerza control migratorio en Piura con 33 operativos | Foto: composición LR.
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La Superintendencia Nacional de Migraciones sancionó con expulsión a 78 ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera irregular al Perú, durante el primer mes del Gobierno, tras una serie de operativos de fiscalización realizados en la región Piura.

Las intervenciones se desarrollaron en las principales vías de acceso a Piura, además de bares, discotecas y otros establecimientos nocturnos. En total, Migraciones ejecutó 33 operativos para verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y el cumplimiento de las condiciones establecidas para su permanencia en el país.

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Control migratorio

Durante las intervenciones, los inspectores migratorios utilizaron tabletas electrónicas conectadas con los sistemas de requisitorias nacionales e internacionales. Esta herramienta permitió verificar la información de las personas intervenidas durante las acciones de fiscalización.

Migraciones informó que continuará con los operativos en Piura, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades, como parte de las acciones para fortalecer el control migratorio en la región.

La entidad señaló que estas medidas buscan contribuir a una migración regular, segura y ordenada, además de garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

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