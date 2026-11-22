Daniel Barragán: “El señor Espá no fue una buena designación” Desde su rol como proclamado “vigilante” del gobierno, el senador Daniel Barragán, de Obras, se pronuncia sobre los recientes cuestionamientos a los ministros de Salud y de Relaciones Exteriores. Además habla del proyecto presentado por su bancada para salvar a su partido de perder la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Barragán está en contra de la amnistía a Pedro Castillo

Barragán está en contra de la amnistía a Pedro Castillo Félix Contreras

¿Cuál es su lectura del gabinete? Tenemos un ministro de salud como el señor Dyer que inaugura hospitales de campaña que luego se inundan y tenemos un canciller como el señor Espá que gestiona ceremonias que cuestan millones de soles que luego salen mal. ¿Siente que es el momento de hacer cambios entre los ministros?

Lo que siento yo es que hay muy poca experiencia en los personajes que han sido nombrados. A mí me llamó la atención que el ministro Dyer, siendo un administrador de profesión, llame la atención a los directores de los hospitales con los medios de comunicación al frente. Me llama mucho la atención porque a nosotros los administradores nos enseñaron que se llama la atención en privado y se felicita en público. En el caso del señor Espá, me parece que no fue una buena designación por el comportamiento que ha tenido. No sé si ha escuchado que hace algunos días hizo un comentario que no es muy prudente, y diría yo hasta desafortunado, respecto al comportamiento de las empresas chinas en el Perú.

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Eso lo hizo como candidato. Hace meses.

Pero igual. Para mí, el perfil de un canciller no puede tener ese tipo de observancias y comentarios sobre el principal socio comercial del Perú. Son temas complicados para haber sido nombrado canciller. Yo tomaría mucho en cuenta eso. Y también hay un cuestionamiento respecto a que ha trabajado algunos años en la embajada de los Estados Unidos. Ese tipo de cosas generan ciertas tendencias, que yo creo que un ministro no las debe tener.

Después de que se aprobaran las facultades legislativas para el gobierno quedó pendiente la supervisión de las leyes que se van aprobando. ¿Cómo va ese proceso?

Yo acabo de observar que hay muy pocos proyectos después de haber presentado las facultades. Todavía no han salido los decretos y esperamos que ya salgan. Esperamos que ya el premier empiece a utilizar todas aquellas facultades.

Usted estuvo muy contrariado cuando perdió la presidencia del Senado. ¿Lo recuerda? Incluso llegó a decir que hubo algunos votos que fueron una traición.

No dije eso.

Hay registro visual en el que lo dice.

Me gustaría que me muestre. No estuve contrariado tampoco. La prensa me preguntaba quién era el traidor. Y mi respuesta fue muy simple: “A mí no me lo pregunten, pregúntele al otro lado”. Porque para que hubiera una traición alguien tenía que comprar la traición. Esa fue mi respuesta. Y yo ya di por pasado ese tema. Porque primero para mí es el país.

¿Y cuando usted votó por las facultades ya no había ningún acuerdo con las otras bancadas opositoras?

¿A qué se refiere con algún acuerdo?

El mismo acuerdo que hubo para presentarlo a la mesa directiva.

Yo le voy a comentar respecto a cómo se genera el acuerdo. El acuerdo se genera para buscar el equilibrio de poderes. Eso es lo que queríamos nosotros. Y yo se lo manifesté al Poder Ejecutivo. Le dije que sería muy saludable para el país que ellos gobiernen y que la oposición presida la mesa directiva en el Congreso. Eso fue lo primigenio, el inicio de este equipo de cuatro partidos. Después se ha mantenido en algunas votaciones. Ahora, el tema de las facultades tuvo un proceso totalmente diferente.

¿Usted no se siente un opositor?

Yo siempre voy a ser un opositor a todo aquello que esté en contra de los ciudadanos del país. No en contra de usted, no en contra de otro grupo.

Pero le hablo puntualmente del gobierno. Hay una posición frente al gobierno.

Soy un vigilante del gobierno, de que se hagan las cosas bien por el país.

Se dice vigilante, a veces dice: soy una solución y no la oposición...

Claro, esa es una frase que yo la puse porque me decían “usted es oposición”. Hay una idea de que yo me debo poner un cartel de opositor sin haber escuchado. Yo no puedo ser un opositor si no he escuchado. Siempre tenemos eso, que viene de atrás, de la política antigua, donde todo el mundo decía “yo voy a ser oposición”. Y realmente no termina siendo oposición. Usted ha visto los resultados del país. Los que se llamaban de izquierdas y derechas terminan uniéndose y tomando decisiones en contra de las soluciones del país.

¿Y ustedes son los pulcros, los que no negocian?

Yo no voy a negociar nada que esté en contra de la población peruana.

Ahora, tengo una duda. Si efectivamente usted no se siente un opositor, ¿cómo llegó a un acuerdo con el bloque opositor para candidatear por ellos? Usted no iba a ser un hombre que iba a tener una relación cordial con el gobierno, iba a ser el líder del bloque opositor en el Senado.

¿Y a usted qué le sugiere eso? ¿Que me voy a oponer a todo lo que hay en el gobierno?

¿Y eso les dijo a los otros congresistas de las otras bancadas: “Yo no soy un opositor y sin embargo postulo para ser presidente de la mesa directiva de la oposición”? Eso no tiene mucho sentido.

Yo le haría la pregunta al revés. Si gobernara la mesa el Ejecutivo, ellos pasarían lo que a ellos les corresponde, no querrían un pensamiento diferente. Nosotros estamos dando un pensamiento diferente al gobierno. O sea, apoyamos lo que se debe apoyar para la sociedad y no apoyamos lo que no es favorable. Y en las facultades, si usted lee el documento inicial de las facultades, nosotros hacemos cambios en la redacción porque había que poner algunos candados en ciertos temas que son importantes.

Ahora, hablando de las facultades. Los diputados enviaron veinte puntos, ustedes agregaron otros siete. Entre ellos está, por ejemplo, el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia. Teniendo en cuenta los antecedentes del fujimorismo, y de cómo ha actuado en este asunto, ¿no le hizo ruido aprobar eso?

Sí, pero si usted lee el documento inicial es diferente al documento final.

¿Qué entiende usted por fortalecimiento de la DINI? ¿Qué hará el fujimorismo con eso?

Primero hay que saber qué es la inteligencia. O sea, tenemos que tener claro para qué sirve la inteligencia. La inteligencia es prospectiva y tiene la finalidad de cuidar los temas estratégicos del país, para que el país logre sus objetivos, que es muy diferente de algunas formas que tienen de usar la inteligencia.

Sí, como por ejemplo espiar opositores.

Sí. Entonces, ¿qué pusimos nosotros como dato adicional para formular un candado? Para que la población no pueda ser de una u otra manera perseguida por temas políticos, o chuponeada

¿Está textualmente ese candado en lo que ustedes aprobaron?

Sí, y el candado es el siguiente, que todo cambio que vaya a hacer el servicio de inteligencia tiene que darle parte al Congreso de la República, a la comisión de Inteligencia.

Entiendo, ¿pero no están yendo a tientas? ¿No hubiera sido mejor saber qué proyecto de ley quiere sacar puntualmente el fujimorismo en materia de inteligencia para aprobarlo?

Lo que usted dice es lo más inteligente y lo más óptimo, porque lo normal es que el Poder Ejecutivo envía al Congreso todos los proyectos de ley por los que solicitaban facultades, pero el procedimiento no es ese. Y tenemos que avanzar en nuestro país. Es más, en las conversaciones internas decíamos que era mejor darle al gobierno las 66 facultades para que el Ejecutivo no tuviera ninguna excusa en decir “yo no avanzo porque el Congreso no me da las facultades” o “el Congreso es obstrucionista”.

Ya se lo dicen sin que hubiera pasado la votación.

Sí, claro. Siempre va a haber una excusa. Toda aquella persona que no avanza siempre tiene una excusa.

¿Qué cargo tiene usted en su partido?

Soy secretario general nacional.

¿Y han hecho una evaluación de por qué tuvieron esta derrota tan contundente en las elecciones municipales? El señor Belmont obtuvo el décimo puesto, con 1,5% o 1,6% de la votación?

Sí, pero los tiempos cambian. Y si usted revisa por transparencia los gastos que hicimos en nuestro partido para llegar al Congreso, y en las elecciones municipales, prácticamente no gastamos dinero. Todo fue muy austero.

¿Qué pasará con su partido, entiendo que en enero podría desaparecer?

Sí. Nosotros estamos haciendo un proyecto de ley de tal manera de ver la posibilidad de que podamos pasar la valla electoral. O sea, ¿qué sucedió en este proceso electoral? Se traslaparon uno sobre otro. O sea, había dos procesos en el mismo año, algo casi inédito. Y las reglas han sido bien duras: pasar dos vallas electorales. Yo creo que ha sido una exageración del Jurado Nacional de Elecciones el poner dos vallas a un partido que ya entró al Congreso de la República

¿Y ese no sería un proyecto ad hoc, o sea un proyecto preparado para ustedes nada más?

Lo estamos presentando...

...Y están legislando a favor de ustedes mismos.

Bueno, estamos presentando una norma que nosotros creemos que sí hay consenso para que sea aprobada, porque tiene lógica lo que le estoy diciendo. Si pasamos una valla electoral, no se nos debió someter a una segunda valla.

Ahora, este proyecto que han presentado, ¿va a ser el fiel de la balanza? O sea, ¿ustedes van a apoyar a los grupos que les den los dos votos, a los que les garanticen la sobrevivencia?

De nuevo, no se trata de apoyar a un grupo o a otro grupo, se trata de aprobar...

Un proyecto que les interesa a ustedes

Pero es legítimo. Mi solicitud es legítima. Que sea aprobada o no sea aprobada es un tema de consensos.