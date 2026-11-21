La presunción de que malos efectivos policiales estarían involucrados con la organización criminal La Nueva Jauría, cuyo cabecilla Jolín Bazán Valderrama fue detenido en Ecuador y expulsado en tiempo récord a Perú, cobra mayor fuerza, al confirmarse que esa posibilidad está en investigación.

Ni la Justicia ni la propia policía han anunciado los nombres de sospechosos. Tampoco se ha indicado en forma fehaciente si hay detenidos o intervenidos.

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La supuesta protección que habría recibido Jolín podría dar un giro. “Eso está en investigación”, dijo el ministro del Interior, César Astudillo.

Y agregó: “Todo el material que se ha incautado a Jolín (en Ecuador) ha sido entregado con cadena de custodia, eso no se puede deslacrar, hay 10 celulares, dos laptops con información valiosa, pero tengan la seguridad que si se determina la participación de cualquier efectivo, inmediatamente va a ser separado, ese señor ya pasó al bando criminal, será tratado como tal y va a terminar como terminan los delincuentes”.

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Sobre Jazmin La Rosa, conocida como La Gringa, vinculada a La Jauría y señalada como cercana a Jolín, quien registró 10 ingresos al Comando General de la PNP y reuniones con altos mandos, el ministro Astudillo explicó que “esa información está en curso y cuando se le capture a ella y a su entorno se dará a conocer”.

Organigrama Jolín.

Investigaciones periodísticas señalan que La Gringa habría cumplido un rol como su presunto brazo legal, además de realizar transacciones públicas en su nombre.

Antes de convertirse en uno de los prófugos más buscados del país, Jolín Bazán Valderrama mostraba una faceta vinculada al ambiente de las discotecas y la música. Además, figura como bachiller en Derecho.

Su captura en Ecuador abre nuevamente el debate sobre cómo pudo permanecer tanto tiempo fuera del alcance de las autoridades peruanas. ¿Hubo falta de voluntad para capturarlo?, ¿qué cambió para que finalmente terminara detenido en Ecuador?, ¿se investigaron todas las posibles conexiones que pudieron favorecer su permanencia en libertad?

“Nuestra Policía Nacional demuestra cada día su compromiso en la lucha contra la delincuencia. No hay lugar para quienes actúan al margen de la ley. Seguiremos trabajando con firmeza para combatir el crimen y proteger la seguridad de todos los peruanos”, destacó el ministro César Astudillo.

Indicó que la captura de Jolín es el resultado de una operación de inteligencia que se extendió durante aproximadamente cuatro meses.

Según detalló, el seguimiento se realizó desde Lima y contó con la participación de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía Internacional, la Policía ecuatoriana y el organismo estadounidense Homeland Security Investigation (HSI).

Astudillo señaló que el trabajo fue complejo debido a que el ahora detenido se desplazaba constantemente y habría alterado sus identidades para evitar ser ubicado por las autoridades.

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Recordó que Bazán Valderrama figuraba entre los delincuentes más buscados del país y encabezaba el programa de recompensas, con una recompensa de S/300.000 por información que permitiera su captura. El dinero será entregado de todas maneras

El cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría cuenta con una sentencia de cadena perpetua por el secuestro y posterior asesinato del empresario Manuel Rodríguez. Además, según el ministro, la organización que lideraba estaba vinculada con actividades de extorsión, sicariato, tráfico de terrenos y minería ilegal.

Sobre su reclusión, Astudillo precisó que la decisión corresponde al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), entidades que determinarán el establecimiento penal al que será trasladado. Se dice que sería la Base Naval donde ya se encuentran Jhonsson Pulpo y El Monstruo.

Hasta el cierre de este informe existía gran hermetismo acerca de su reclusión. Por ahora permanece encadenado, de pies y manos -tal como llegó de Tumbes a Lima- en una celda unipersonal de la Dirección de Investigación Criminal.