Concierto BTS en Perú EN VIVO HOY: a qué hora inicia, fechas, setlist y últimas noticias de BTS World Tour 'Arirang' en Estadio San Marcos

Las 'Armys' contarán con más de 80 buses para retornar a sus casas tras los conciertos programados de BTS. Composición LR. YouTube

Las 'Armys' contarán con más de 80 buses para retornar a sus casas tras los conciertos programados de BTS. Composición LR. YouTube

Atención 'ARMY Perú', BTS inicia sus tres conciertos en el Estadio San Marcos este miércoles. La banda surcoreana arranca este miércoles 7 de octubre a las 8.00 p. m. con sus tres presentaciones en el país, como parte de su tour mundial 'Arirang'. No obstante, las puertas del recinto se abrirán para los asistentes a las 4.00 p. m. y el ingreso a tribunas será a las 5.00 p. m.

Concierto BTS en Perú EN VIVO HOY 10:06 BTS realizará su soundcheck check-in hasta las 2:00 p. m. Para las ARMY que deseen estar en las previas del evento. La empresa encargada de traer a la banda surcoreana al país, Live Nation, confirmó que BTS realizará su prueba de sonido hasta las 2:00 p.m. 09:53 BTS celebra el día de hoy su primer concierto en Perú Hoy es el gra día, 'ARMY Perú'. Este 07 de octubre arranca la primera de las tres presenctaciones que realizará BTS en el Estadio San Marcos.

Asimismo, los presentes al evento podrán acceder al concierto mediante cuatro entradas de la Universidad San Marcos, las cuales son: la Puerta 1 que conecta con la avenida Venezuela, la Puerta 3 que conecta con la avenida Universitaria y la avenida Ramón Herrera, la Puerta 5 que conecta con la avenida Amézaga y la Puerta 8 que conecta con la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial.

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'ARMY Perú', podrá tomar más de 80 buses para su retorno tras el concierto de BTS

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que habilitará más de 80 buses para el retorno de los asistentes del show de BTS tras sus tres conciertos organizados para los días 7, 9 y 10 de octubre, en el Estadio San Marcos. Estos vehículos, monitoreados bajo la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), se ubicarán fuera del recinto del evento, luego de la presentación y partirán a distintas zonas de Lima y Callao.

Por su parte, el Metropolitano anunció la ampliación de los horarios de los servicios B (Lima Norte) y C (Lima Sur) durante los días programados de las presentaciones. Las rutas mencionadas operarán hasta la medianoche, después de ese horario, el Lechucero funcionará hasta las 4.00 a. m. en los dos últimos días de espectáculos.

‘Armys’ podrán hacer uso de ciertas áreas dentro de la Universidad San Marcos

El 80% de los asistentes de cada concierto de BTS podrá hacer uso de ciertas zonas dentro del campus de la institución estatal, con el objetivo de evitar aglomeraciones fuera del lugar del evento, según señaló Live Nation, la empresa encargada de traer a la banda surcoreana al país.

"Se implementarán áreas de espera y precarga dentro de la Universidad. Con capacidad para albergar aproximadamente al 80% del aforo [del concierto]. Esto permitirá al público estar dentro del perímetro operativo y evitar esperas en la calle. Estas áreas contarán con puntos de hidratación, comida y baños", manifestó el organismo.



