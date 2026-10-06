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¡Se amanecerán! Reportan largas colas para el primer concierto de BTS en el Estadio San Marcos

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook arribaron para la prueba de sonido en el Estadio San Marcos, mientras fans comienzan a formar largas colas desde el 6 de octubre.


Los tres esperados conciertos de BTS en Lima se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial ‘BTS World Tour Arirang’. Fotos: Instagram
Los tres esperados conciertos de BTS en Lima se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial ‘BTS World Tour Arirang’. Fotos: Instagram
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Todo va quedando listo para los tres conciertos de BTS en Lima, programados para los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial 'BTS World Tour Arirang'. Antes de su primera presentación en el Estadio San Marcos, este martes 6 de octubre las estrellas RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llegaron al campus universitario para hacer su prueba de sonido.

En tanto, hombres y mujeres, grandes y chicos, empezaron a llegar desde diversas partes de la capital para ponerse en la cola que se empezó a formar este martes 6 de octubre, un día antes de la primera presentación de la boyband en nuestro país. Cabe recordar que hace unos días la Policía desalojó a las Armys que acampaban afuera del Estadio San Marcos, lugar de los conciertos de BTS en Lima, con el fin de liberar la vía pública.

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Reportan largas colas en el Estadio San Marcos

Mediante las redes sociales, se empezó a compartir imágenes de personas que estaban haciendo cola en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto en la avenida Venezuela como en las avenidas Universitaria, Amézaga y Óscar R. Benavides. Los primeros lograron encontrar un lugar donde sentarse, mientras que otros tuvieron que guardar su sitio, pero parados.

Asimismo, en los videos se logra notar la presencia de efectivos policiales y miembros del Serenazgo de Lima, quienes estaban al tanto de cualquier inconveniente. Además, algunas personas empezaron a alquilar sillas de plástico para que no se cansen de estar parados durante muchas horas.

Por otro lado, en redes sociales, varios usuarios aseguraron que dentro de este grupo de personas que estaban en la cola había fans que durante años aguardaron la oportunidad de ver a BTS en el país, pero también revendedores de turno o individuos ligados a actividades similares.

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Horario de apertura de puertas e inicio del show

  • Hasta las 2.00 p. m.: registro para quienes tienen acceso al soundcheck.
  • 4.00 p. m.: apertura de accesos para campo.
  • 5.00 p. m.: apertura de accesos para tribunas.
  • 8.00 p. m.: inicio del concierto.

Cabe recordar que la organización de los conciertos de BTS en Lima recomendó a quienes tienen entradas para Tribunas evitar llegar antes de las 4.00 p. m., debido a que sus accesos comenzarán a las 5.00 p. m. Los asientos de estas zonas son numerados.

Accesos y puertas del Estadio San Marcos:

  • Puerta 1: conecta con la avenida Venezuela.
  • Puerta 3: conecta con la avenida Universitaria y la avenida Ramón Herrera.
  • Puerta 5: conecta con la avenida Amézaga.
  • Puerta 8: conecta con la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial.

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